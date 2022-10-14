Російська економіка не витримає збільшення оборонного бюджету, вважають експерти

19:57 14 жовтня Київ, Україна





З травня 2022 року російський уряд не публікував даних про оборонний бюджет. На думку економістів, витрати



Ця оцінка корелює із двома ключовими фактами. По-перше, у червні 2022 року додаткові заплановані витрати на виробництво озброєнь офіційно оцінювалися в 600-700 млрд. рублів (9,9-11,6 млрд. доларів). По-друге, після перегляду у вересні 2022 року кошторис всього оборонного бюджету Росії на 2022 рік був скоригований до 4,7 трлн рублів (77,7 млрд доларів), але ця зміна точно не буде останнім. Таким чином, витрати на оборону самі по собі виводять російський державний бюджет із рівноваги.. І в ці витрати не входить фінансування силових та правоохоронних органів, таких як Росгвардія та ФСБ, які також беруть участь у війні проти України. Спочатку бюджет на 2022 рік для силових та правоохоронних органів було встановлено у розмірі 2,8 трлн рублів (46,3 млрд доларів США), але дані свідчать, що відтоді план кілька разів суттєво змінювався. «Агресія Росії проти України, що триває, і спроби Кремля розжарити політичну ситуацію і відтягнути момент поразки на полі бою шляхом мобілізації, ядерного шантажу і, мабуть, навіть диверсій на газопроводах у Балтійському морі порушують питання про витрати на війну, які давно перейшли за межі можливостей оборонного бюджету РФ», - стверджують західні економісти.З травня 2022 року російський уряд не публікував даних про оборонний бюджет. На думку економістів, витрати на оборону з січня до квітня склали майже 1,6 трлн рублів (26,4 млрд доларів), при цьому витрати на березень і квітень становили близько 500 млрд рублів (8,3 млрд доларів) на місяць. «З огляду на цю динаміку порівняно з витратами Кремля на оборону в попередні роки - приблизно 300 млрд рублів (5 млрд доларів) на місяць - і той факт, що початковий оборонний бюджет у 2022 році становив 3,85 трлн рублів (63,6 млрд доларів) ), Справжня сума оборонних витрат Росії до кінця 2022 року цілком може досягти 5,5 трлн рублів (90,9 млрд доларів)», - вважають фахівці.Ця оцінка корелює із двома ключовими фактами. По-перше, у червні 2022 року додаткові заплановані витрати на виробництво озброєнь офіційно оцінювалися в 600-700 млрд. рублів (9,9-11,6 млрд. доларів). По-друге, після перегляду у вересні 2022 року кошторис всього оборонного бюджету Росії на 2022 рік був скоригований до 4,7 трлн рублів (77,7 млрд доларів), але ця зміна точно не буде останнім. Таким чином, витрати на оборону самі по собі виводять російський державний бюджет із рівноваги.. І в ці витрати не входить фінансування силових та правоохоронних органів, таких як Росгвардія та ФСБ, які також беруть участь у війні проти України. Спочатку бюджет на 2022 рік для силових та правоохоронних органів було встановлено у розмірі 2,8 трлн рублів (46,3 млрд доларів США), але дані свідчать, що відтоді план кілька разів суттєво змінювався.

2023 року турбулентність російських оборонних витрат, ймовірно, посилиться. У бюджетній пропозиції на 2023 рік передбачено майже 5 трлн рублів (82,6 млрд доларів) на оборону та 4,2 трлн рублів (69,4 млрд доларів) на безпеку та правоохоронні органи порівняно з раніше запланованими 3,6 трлн рублів. (59,5 млрд доларів) та 2,9 трлн рублів (47,9 млрд доларів) відповідно. Проте мобілізація із самого початку ставить під сумнів цей план, оскільки не окреслені чіткі параметри цього процесу, і він уже протікає досить хаотично. Таким чином, якщо війна триватиме до кінця 2022 року, то витрати Росії на оборону, швидше за все, значно перевищать 5 трильйонів рублів (82,6 млрд. доларів).



Ось яких висновків приходять економісти, аналізуючи ситуацію, що склалася. Стрімко зростаючий оборонний бюджет означає меншу гнучкість та ефективність державних витрат Росії. Отже, Кремль вирішив розділити тягар видатків на оборону з регіональними та місцевими бюджетами. Таким чином, регіональні та місцеві адміністрації тепер закуповуватимуть техніку подвійного призначення, комерційні безпілотні літальні апарати, системи лазерного наведення та інші матеріали за прямими запитами Міноборони РФ.. Цей процес тісно пов'язаний з мобілізацією, що триває, яка стикається не тільки з хаосом, але і з нестачею основного обладнання, медикаментів і систем бойового забезпечення. Таким чином, оборонний бюджет Росії у 2023 році має перевищити заплановані витрати.



Але проблема тут у тому, що зараз жоден регіональний бюджет у Росії не є незалежним від кремлівських примх, і, як наслідок, жоден місцевий бюджет не є незалежним від регіональних розпоряджень. Це означає, що рішення уряду використати регіональні та місцеві бюджети для потреб оборони створило додаткові дисбаланси та нестабільність у російській політико-економічній системі.. І це особливо тішить, на тлі економічної кризи пандемії, що почалася через 2 роки, міжнародними санкціями на постачання технологій промислового обладнання та скороченням експорту головної статті доходів РФ.

Незважаючи на те, що основними причинами збільшення витрат Росії на оборону стали масові втрати в живій силі та озброєнні, це збільшення, швидше за все, призведе лише до збільшення витрат на виробництво та закупівлю озброєнь та військової техніки, а не до покращення їх кількості та якості. Дефіцит кадрів у російській економіці, у тому числі в оборонній промисловості, був серйозною проблемою ще до війни, і агресія Кремля, що триває, в Україні в поєднанні з мобілізацією лише посилює цей дефіцит.



Таким чином, факти свідчать, що щодо видатків на оборону типовий для Кремля підхід до вирішення проблем шляхом вкидання в них грошей не принесе позитивних та стійких результатів.. Хоча, незважаючи на відсутність відчутних результатів, короткостроковим побічним ефектом цих нестримних витрат є підтримка лояльності Кремлю серед збройних сил та оборонної промисловості.. Проте подальші дисбаланси у російському оборонному секторі неминучі. Більше того, враховуючи, що рубль більше не є вільно конвертованою валютою і що в найближчому майбутньому він може несподівано знецінитися, витрати Росії на оборону, що стрімко зростають, можуть втратити для Кремля сенс без подальшого відновлення командної економіки».