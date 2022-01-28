Російська дезінформація досягла рівня 2014 року

22:03 28 січень Київ, Україна

Провокаційні заяви російських ЗМІ не мають під собою реально підтверджених даних. Вся інформація, яку вони публікують, вважається абсолютною дезінформацією та пропагандою, спрямованою на дестабілізацію України та НАТО.

За словами експертів, російська пропаганда досягла рівня 2014 року, коли ЗМІ відверто брехали та видозмінювали факти на свою користь.

Так, можна спостерігати недавню заяву російських та проросійських мас-медіа про місто Маріуполь. Вони, посилаючись на міжнародне видавництво «Bloomberg» , заявили, що жителі міста не захищатимуть свою землю, втечуть у разі війни.. При цьому залишене посилання на статтю закордонного ЗМІ наводить статтю, в якій прямо протилежно говорити про ситуацію. Навіть назва статті в дослівному перекладі говорить - " Війська Путіна не отримають оплесків у цьому колись проросійському місті " .

Кремлівська дезінформація розрахована на ту частину населення, яка не перевіряє отриману інформацію. В даному випадку видно абсолютну брехню. При цьому російські пропагандисти навіть не посоромилися залишити посилання на пряме джерело інформації, мабуть, припускаючи, що люди не самостійно перекладатимуть текст публікації з іноземної мови, щоб переконатися в правдивості написаного.

Не слід довіряти неперевіреним джерелам інформації, особливо тим, що перебувають у юрисдикції агресора. Більше того, всі заяви міжнародних ЗМІ, а також засобів масової інформації України про можливе вторгнення Росії є суто теоретичними. Тобто видавництва можуть лише припускати подальший розвиток подій, ґрунтуючись на супутникових знімках, фото-відеоматеріалах, чутках та публікаціях більш авторитетних видань, які є у вільному доступі.. Реальна інформація про стан справ, що видобувається розвідслужбами України та їхніми колегами в НАТО засекречена, з метою безпеки держави. З цього випливає, що українці мають довіряти своїм військовим та уряду за фактом російської агресії.

Слід підкреслити, що прийняття нічим не підтвердженої інформації спричиняє поширення панічних настроїв, що призводить до вчинення необдуманих дій. Це, своєю чергою, є основною метою дезінформації Кремля.

Україна має зберігати цілісність перед агресора, не допускати розколу в суспільстві. За словами військових експертів, сили української армії цілком достатньо, щоб протистояти російському вторгненню , в тому випадку, якщо воно все ж таки відбудеться. Не досягнувши першорядного завдання з деморалізації бойового духу населення, Путін не буде робити наступних кроків. У цій ситуації дуже важливо зберігати “ холодний ” розум, для тверезої оцінки ситуації. Зіставивши достовірні факти, легко дійти висновку, що агресія з боку Кремля завдасть внутрішнім російським “ елітам ” великої шкоди, отже, поставить під загрозу правління Путіна. А російський диктатор дуже боїться втратити своє крісло, навіть більше, ніж повністю втратити вплив на Україну.