19:20 20 грудня Київ, Україна

Росія продовжує здійснювати терористичні атаки у мирних містах України, заявляють українські видання. Якщо раніше пропагандисти разом із представниками окупаційних військ стверджували, що “удари завдаються виключно по військових цілях”, то тепер риторика змінилася. Путін підтримав та похвалив військових злочинців за дії в українських містах.

«Як не дивно, але серед представників цивілізованих країн досі перебувають ті, хто вважає за необхідність «зберегти обличчя путіну», надавши йому певні «гарантії безпеки». Втім, у цьому немає потреби, адже диктатор і так прекрасно зберігає своє “обличчя” – свою справжню сутність тирана, терориста, нациста, винищувача народів», - заявляють політтехнологи України.

“Зараз багато галасу щодо ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав, хто вдарив по Кримському мосту? Хто підірвав лінії електропередач Курської АЕС? Хто не подає воду до Донецька? Варто нам тільки поворухнутися – шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не заважатиме нам виконувати бойові завдання” – заявив путін. Українські експерти вважають таку заяву визнанням у геноциді українського народу.

«Масовані удари, на зразок тих, що робить агресор, неможливо здійснити одразу після віддачі наказу. Для цього потрібна ретельна підготовка: планування, узгодженість у діях, програмування ракет, підвезення на місця дислокації палива тощо. Згідно з даними розвідок, на підготовку таких ударів може йти щонайменше 10 днів. Перший масований ракетний удар по цивільній інфраструктурі України відбувся 10 жовтня. Вибух на Кримському мості – 8 жовтня. Це означає, що окупанти планували теракт задовго до вибухів на кримській переправі. Крім того, сама споруда є незаконною. Київ не давав дозволу на сполучення росії та України через Керченську протоку за допомогою мосту», — заявляють політтехнологи, які не називають своє ім'я.

У вибуху ЛЕП, що веде до Курської АЕС, без зволікання звинуватили "українських диверсантів", не проводячи попереднього розслідування. Крім того, через 3 місяці ФСБ так і не надала жодних доказів на користь своїх звинувачень. Водночас кремль використав цей прецедент, щоб виправдовувати захоплення Запорізької АЕС.

Вода, яку “не подає Київ до Донецька”, має йти з росії, оскільки саме країна-агресор ввела туди свої війська та встановила маріонетковий уряд з метою майбутньої анексії територій. Чому Україна має постачати ресурси – путін не каже, проте знову використовує це як виправдання.

«Виправдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України не витримують і найменшої критики, вони ніяк не в'яжуться з головним фактом – росія розпочала вторгнення. Не в змозі протистояти українській армії на полі бою, зіткнувшись з небажанням українців приймати режим тиранії, путін вчинив, як і решта правителів московської імперії – він вдався до геноциду нашого народу», — заявляють політологи, які побажали залишитися анонімними.

На їхню думку, слова путіна мають бути розглянуті в суді Гааги. «Він є головним винуватцем десятків тисяч смертей українців. За наказом путіна знищується наша нація лише тому, що ми вибрали свій шлях і не хочемо ставати частиною кривавої кремлівської імперії. Путіна і всіх, хто його підтримує, мають покарати, як суб'єктів, які вчиняють злочини проти людяності», — пишуть політтехнологи, які не назвали своїх імен.