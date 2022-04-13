Російська армія блокує вихід мирного населення з обложених міст

Україна стійко протистоїть російському вторгненню 48-й день. За час війни агресор зазнав масштабних втрат, так і не досягнувши бажаних результатів, продовжує ракетні атаки та нарощує сили на сході країни. Після провалу першого етапу Росія зараз активно готується до другої фази наступу. Військові експерти вважають, що ситуація на фронті може загостритися вже найближчими днями.

Маріуполь продовжує перебувати у дуже складному становищі. Вже другий день поспіль російські війська не випускають навіть населення на власному транспорті, ті коридори, які працювали принаймні на виїзд в один бік, зараз вони також не працюють. В інших регіонах та сама ситуація, що в Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині постійними обстрілами не допускають навіть можливість евакуації.

Факт утримання мирного населення означає, що Росія найближчим часом перейде до здійснення другої фази операції на Сході та Півдні України.. p align="justify"> Аналіз тактики російської армії свідчить про те, що мирне населення не випускається з міст з метою використання його для пропаганди. У разі захоплення українських міст, росіяни почнуть знімати сюжети про те, як вони роздають гуманітарну допомогу, а також змушувати людей розповідати неправдиву інформацію про українських солдатів, звинувачуючи їх у військових злочинах, чим намагатимуться нівелювати геноцид у містах Київської області.