Роскомнагляд оштрафував TikTok за розміщення інформації із закликами вийти на акції протесту

Поки претензії до Twitter залишаються актуальними, Роскомнагляд вирішив взятися за соціальну мережу TikTok. Міністерство заявило про матеріали, в яких звучали заклики до неповнолітніх виходити на мітинги.
У Москві суд оштрафував соціальну мережу на 2,5 млн рублів. За даними влади, на майданчику був розміщений контент із закликом участі в акції. Про яку саме акцію йшлося, в повідомленні суду не уточнюється.
Також Роскомнагляд оштрафував ВКонтакте і Одноклассники з тих же причин. Більш того, на цей момент вже призначено розгляд справ щодо Google і Facebook на 4 травня. Щодо Twitter, Роскомнагляд вирішив продовжити обмежувати роботу додатка до 15 травня, незважаючи на те, що компанія погодилася видалити визначений міністерством контент.
"Демократична" країна Росія демонструє готовність закритися за залізною завісою і подібно до комуністичних країн типу Китаю, КНДР, В'єтнаму ввести тотальну цензуру для ЗМІ та Інтернету.
У Москві суд оштрафував соціальну мережу на 2,5 млн рублів. За даними влади, на майданчику був розміщений контент із закликом участі в акції. Про яку саме акцію йшлося, в повідомленні суду не уточнюється.
Також Роскомнагляд оштрафував ВКонтакте і Одноклассники з тих же причин. Більш того, на цей момент вже призначено розгляд справ щодо Google і Facebook на 4 травня. Щодо Twitter, Роскомнагляд вирішив продовжити обмежувати роботу додатка до 15 травня, незважаючи на те, що компанія погодилася видалити визначений міністерством контент.
"Демократична" країна Росія демонструє готовність закритися за залізною завісою і подібно до комуністичних країн типу Китаю, КНДР, В'єтнаму ввести тотальну цензуру для ЗМІ та Інтернету.
Сьогодні вже існує російська соціальна мережа з модною назвою ЯRUS. За словами розробників, вона повинна замінити закордонні ресурси. Однак користувачі, які встигли протестувати додаток, запевняють, що він дуже незручний і не схожий на те, що рекламували розробники.
Також 24 березня стало відомо про намір влади Кремля зобов'язати всіх нових користувачів соціальних мереж і месенджерів в Росії залишати свою персональну інформацію: паспортні дані, адресу прописки і місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти. Але, щоб заспокоїти росіян, Роскомнагляд розробляє додаток, за допомогою якого люди самі обиратимуть, які дані і якому ресурсу вони будуть залишати. Однак всі відомості будуть заздалегідь відомі Роскомнагляду, тому додаток служить лише про людське око.
У планах Кремля на найближче майбутнє - створення власного Інтернету. Ситуація в Китаї показує Путіну, наскільки ефективний такий спосіб контролю. Маючи власний Інтернет, він без коливання зможе відключити всі світові соціальні мережі та іноземні інтернет-шлюзи. Завдяки цьому президент РФ контролюватиме росіян не тільки в інформаційному полі, але і фізичному.
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