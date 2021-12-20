Роскомнагляд оштрафував TikTok за розміщення інформації із закликами вийти на акції протесту

19:28 07 квітень Київ, Україна





У Москві суд

Також Роскомнагляд оштрафував ВКонтакте і Одноклассники з тих же причин. Більш того, на цей момент вже призначено розгляд справ щодо Google і Facebook на 4 травня. Щодо Twitter, Роскомнагляд вирішив продовжити обмежувати роботу додатка до 15 травня, незважаючи на те, що компанія погодилася видалити визначений міністерством контент.



"Демократична" країна Росія демонструє готовність закритися за залізною завісою і подібно до комуністичних країн типу Китаю, КНДР, В'єтнаму ввести тотальну цензуру для ЗМІ та Інтернету. Поки претензії до Twitter залишаються актуальними, Роскомнагляд вирішив взятися за соціальну мережу TikTok. Міністерство заявило про матеріали, в яких звучали заклики до неповнолітніх виходити на мітинги.У Москві суд оштрафував соціальну мережу на 2,5 млн рублів. За даними влади, на майданчику був розміщений контент із закликом участі в акції. Про яку саме акцію йшлося, в повідомленні суду не уточнюється.Також Роскомнагляд оштрафував ВКонтакте і Одноклассники з тих же причин. Більш того, на цей момент вже призначено розгляд справ щодо Google і Facebook на 4 травня. Щодо Twitter, Роскомнагляд вирішив продовжити обмежувати роботу додатка до 15 травня, незважаючи на те, що компанія погодилася видалити визначений міністерством контент."Демократична" країна Росія демонструє готовність закритися за залізною завісою і подібно до комуністичних країн типу Китаю, КНДР, В'єтнаму ввести тотальну цензуру для ЗМІ та Інтернету.

Сьогодні вже існує російська соціальна мережа з модною назвою ЯRUS. За словами розробників, вона повинна замінити закордонні ресурси. Однак користувачі, які встигли протестувати додаток, запевняють, що він дуже незручний і не схожий на те, що рекламували розробники.

Також 24 березня стало відомо про намір влади Кремля зобов'язати всіх нових користувачів соціальних мереж і месенджерів в Росії залишати свою персональну інформацію: паспортні дані, адресу прописки і місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти. Але, щоб заспокоїти росіян, Роскомнагляд розробляє додаток, за допомогою якого люди самі обиратимуть, які дані і якому ресурсу вони будуть залишати. Однак всі відомості будуть заздалегідь відомі Роскомнагляду, тому додаток служить лише про людське око.

У планах Кремля на найближче майбутнє - створення власного Інтернету. Ситуація в Китаї показує Путіну, наскільки ефективний такий спосіб контролю. Маючи власний Інтернет, він без коливання зможе відключити всі світові соціальні мережі та іноземні інтернет-шлюзи. Завдяки цьому президент РФ контролюватиме росіян не тільки в інформаційному полі, але і фізичному.