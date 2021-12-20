РФ заморозила ударні сили проти України

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що Росія заморозила створення ударних груп, які, на його думку, готувалися для України. Зокрема, він зазначив припинення формування двох військових баз в Білгородській області з 2017 року.

«Накопичення світовим співтовариством техніки і озброєння на них немає. 20-я польова армія, яка повинна дислокуватися на основі цих баз, сформована тільки на рівні оперативного штабу. Є кілька сотень офіцерів штабу армії, в їх розпорядженні всього одна танкова бригада чисельністю до 4 тисяч чоловік », - повідомив він.

За словами експерта, роботи по формуванню баз були практично заморожені в 2017 році, коли почалося формування Росгвардіі.

У той же час Жданов підкреслив: якщо бази будуть створені, Україні доведеться враховувати цей факт при плануванні оборонних операцій і підвищувати обороноздатність країни.