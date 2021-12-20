РФ заморозила ударні сили проти України

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що Росія заморозила створення ударних груп, які, на його думку, готувалися для України. Зокрема, він зазначив припинення формування двох військових баз в Білгородській області з 2017 року.
За словами експерта, роботи по формуванню баз були практично заморожені в 2017 році, коли почалося формування Росгвардіі.
У той же час Жданов підкреслив: якщо бази будуть створені, Україні доведеться враховувати цей факт при плануванні оборонних операцій і підвищувати обороноздатність країни.
Експерт також звернув увагу на те, що угруповання військ РФ, розташована біля кордонів України по периметру близько 3,5 тисячі кілометрів з боку Білорусі, Придністров'я і Криму, налічує близько 85 тисяч військовослужбовців і не збільшувалася з 2015 року.
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