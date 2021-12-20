РФ: прийнятий закон про заклики до відчуження територій

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Державна дума Росії 21 липня прийняла у другому читанні законопроект, який прирівнює відчуження територій Росії до екстремістської діяльності. Про це повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту.



Відзначається, що 22 липня законопроект буде розглянутий в третьому остаточному читанні. Москва 21 липня 2020 року. Державна дума Російської Федерації, з метою збереження територіальної цілісності держави, прийняла закон , що передбачає кримінальну відповідальність за заклик до відокремлення територій Росії.Державна дума Росії 21 липня прийняла у другому читанні законопроект, який прирівнює відчуження територій Росії до екстремістської діяльності. Про це повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту.Відзначається, що 22 липня законопроект буде розглянутий в третьому остаточному читанні.

Раніше спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що після вступу в силу закону, відповідальність буде наступати і для тих, хто перебуває за кордоном. Зокрема, він вказав на українських політиків, які роблять заяви по анексії Криму і його деокупацію.

Термін позбавлення волі за порушення територіальної цілісності може скласти від 6 до 10 років. Адміністративні штрафи за заклики до такого порушення визначені в розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальна відповідальність за публічні заклики буде наступати тільки в разі повторного правопорушення протягом одного року.

У липні 2014 року, через кілька місяців після анексії Росією українського Криму, в російське кримінальне законодавство були внесені зміни, що посилюють відповідальність за публічні заклики до сепаратизму. Зокрема, за заклики до сепаратизму з використанням засобів масової інформації, в тому числі інтернету, було встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі.