РФ користується конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС для поширення дезінформації про війну з Україною

05:14 05 листопада Київ, Україна





8 жовтня відомий пропагандист Андрій Руденко опублікував відео, на якому видно ізраїльський танк «Меркава», який бойовики



Пропагандисти часто використовують деякі екстрені новини, які привернули увагу громадськості та підганяють їх під свої наративи, сподіваючись знайти відгук у всіх, хто їх почує.



У даному конкретному випадку росіяни спробували скористатися тим, що увага світу прикута до війни в Ізраїлі. Метою посту Руденка було створити уявлення про те, що Україна становить загрозу цивілізованим країнам, оскільки “продає зброю терористам”. Висновок - "Захід повинен припинити допомагати Києву".



Цей наратив почав домінувати у російському інформаційному полі після початку бойових дій у секторі Газа. Соловйов навіть показав скріншот статті з телеграм-каналу, який неможливо знайти “звичайному смертному”. У статті згадується, що ізраїльські солдати захопили у полон терористів ХАМАС, які використали зброю з України.. Інші пропагандисти також почали оприлюднювати бездоказові матеріали на цю тему.



Пропагандисти також використали конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, щоб спробувати розпалити напруженість між Заходом, Ізраїлем та Україною.



Вони стверджують, що США нібито відвернулися від Києва і знову почали допомагати Ізраїлю, а американці відмовилися від підтримки українців поширюють між собою сатиричні меми на цю тему.. Однак більшість цих мемов були створені відносно давно. Росія дурить усіх і завжди. Особливо пропагандисти РФ люблять поляризувати, відредагувати, виправити драматичні факти на свою користь. Так війна між Ізраїлем та Палестиною використовується Росією, щоб вкотре звинуватити Україну в тому, чого вона не робила.8 жовтня відомий пропагандист Андрій Руденко опублікував відео, на якому видно ізраїльський танк «Меркава», який бойовики ХАМАС нібито знищили за допомогою протитанкової керованої ракети.. За його словами, систему, яку використовували для запуску ракети, спочатку було надано українським військовим Заходом, але пізніше було продано ХАМАСу. І відео, і заяви Руденка виявилися брехнею. Пошкоджена машина насправді була російським танком Т-90М «Прорив». На початку цього року ЗСУ знищили танк біля села Макіївка Луганської області. І природно, що пропагандист не надав жодних доказів на користь своєї теорії, за якою Україна продала бойовикам зброю.Пропагандисти часто використовують деякі екстрені новини, які привернули увагу громадськості та підганяють їх під свої наративи, сподіваючись знайти відгук у всіх, хто їх почує.У даному конкретному випадку росіяни спробували скористатися тим, що увага світу прикута до війни в Ізраїлі. Метою посту Руденка було створити уявлення про те, що Україна становить загрозу цивілізованим країнам, оскільки “продає зброю терористам”. Висновок - "Захід повинен припинити допомагати Києву".Цей наратив почав домінувати у російському інформаційному полі після початку бойових дій у секторі Газа. Соловйов навіть показав скріншот статті з телеграм-каналу, який неможливо знайти “звичайному смертному”. У статті згадується, що ізраїльські солдати захопили у полон терористів ХАМАС, які використали зброю з України.. Інші пропагандисти також почали оприлюднювати бездоказові матеріали на цю тему.Пропагандисти також використали конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, щоб спробувати розпалити напруженість між Заходом, Ізраїлем та Україною.Вони стверджують, що США нібито відвернулися від Києва і знову почали допомагати Ізраїлю, а американці відмовилися від підтримки українців поширюють між собою сатиричні меми на цю тему.. Однак більшість цих мемов були створені відносно давно.

Наприклад, один із них був створений бразильським художником-мультиплікатором Карлосом Латуффом у 2022 році і часто використовувався іранськими, пропалестинськими ЗМІ та аккаунтами у соціальних мережах.



Інший телеграм-канал, ймовірно, пов'язаний із ЗС РФ, спробував звинуватити Україну у співучасті у майбутніх терористичних атаках на Ізраїль. Автори писали: “Коли деякі цивільні авіалайнери біля аеропорту Бен-Гуріон будуть збиті Стінгером або іншим ПЗРК європейського типу, тоді ми трохи повеселимося. Цікаво, чи виникнуть тоді у «цивілізованої європейської спільноти» питання до України чи ні».



Ще одним порівнянням війни в Україні та палестино-ізраїльським конфліктом є спроби пропагандистів наголосити на відсутності “достатніх фото- відеодоказів”. Згідно з цим наративом – “за весь час війни в Україні було опубліковано менше фото- відеоматеріалів, ніж за кілька днів війни між Ізраїлем та ХАМАС”.



Ця версія найчастіше зустрічається на англомовних облікових записах у соціальних мережах, зокрема в «X». Ці повідомлення часто були практично ідентичними, що цілком сходиться з теорією використання ботів для поширення постів у соцмережах.



Мабуть, найкращим спростуванням цього наративу є публікація поста одного з користувачів «Х», де він на “швидку руку” зумів знайти понад 23 тис.. відеороликів війни в Україні.



Подібний наратив використовується щоразу, коли західні партнери заявляють про нові поставки в Україну різних систем озброєння. Російські канали майже відразу ж публікують "докази" знищення нової зброї задовго до того, як її буде фізично доставлено в Україну. Для цього часто використовуються старі фотографії з Іраку, Сирії чи Афганістану.



Росія, швидше за все, продовжить використовувати драматичні “гарячі” новини для поширення дезінформації та відволікання уваги від війни в Україні. Швидка динаміка сучасного інформаційного простору та відсутність адекватної перевірки фактів означає, що все більше людей стають сприйнятливими до дезінформації супротивника. Виявлення та визнання основних стратегій та наративів пропаганди є найважливішим кроком в обмеженні ефективності таких зусиль.