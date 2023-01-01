Результати вторгнення говорять про нереалізовану перевагу РФ

08:06 31 грудня Київ, Україна

Ось уже понад триста днів триває повномасштабна війна, причиною якої стало бажання Путіна стати “збирачем російських земель”. За всіма показниками Росія перевершувала Україну у військовому та економічному плані, що спричинило невтішні прогнози на початку вторгнення. «Однак Київ не лише вистояв, а й перехопив ініціативу, нівелювавши перевагу агресора на землі, на воді та у повітрі», - повідомляють аналітики.

Пропагандисти Кремля кидалися шапкозакидальними висловлюваннями, що російська армія захопить Україну протягом 3-х днів.. Нещодавно опублікований наказ Міноборони РФ, який вдалося отримати у своє розпорядження « The Washington Post », фактично підтверджує настрої в Кремлі, що панували на той момент, оскільки згідно з розпорядженням, російська армія повинна була захопити Київ протягом перших 24-х годин з моменту перетину державного кордону.. Західні партнери також не сумнівалися у швидкій перемозі Росії та давали Україні до 4-х днів.. Однак ЗСУ зуміли зупинити окупантів, змусили їх відступити, а тепер відвойовують українську територію назад.

Причиною песимістичних прогнозів служила цілком реальна причина – російська техніка повинна була перевершувати якість і точно перевершувала українську.. У перші тижні протистояння, ЗСУ використовували старішу техніку, а також легку протитанкову зброю та безпілотники. Але завдяки нескінченно сильній мотивації, підтримці західних країн, професіоналізму, грамотно обраній тактиці у стилі “бей-біжи” українським захисникам вдалося відтіснити російську армію. Після того як Захід почав передавати все нові й нові одиниці озброєння, Україна змогла якісно перевершити супротивника і, незважаючи на кількісну перевагу в техніці, окупанти все ж таки поступилися перевагою на землі.

Складніші справи з повітрям. Агресор навіть не сприймав українські ВПС як силу, здатну дати відсіч. Численні ракетні удари, що завдаються по військових аеродромах, мали на увазі знищення української авіації у перші години після початку вторгнення. Незважаючи на численні втрати, ВПС України зуміли зберегти у бойовому стані достатню кількість техніки, щоб дати відсіч російським винищувачам. Більше того, літаки противника досі перевершують у кількості, проте не залітають углиб України, а атакують лише в межах лінії фронту. І навіть дотримуючись такої тактики, у зведеннях ЗСУ регулярно відзначається поразка гелікоптерів та літаків противника. А передача Заходом сучасних комплексів ППО дає впевненість, що незабаром небо над Україною буде максимально захищене і відсоток перехоплення ракет досягне 95%.

Якщо для битв у повітрі українські захисники могли протиставити агресору застарілі відносно нечисленні літаки, то на морі Росія домінувала. Український флагман «Гетьман Сагайдачний» був потоплений після початку вторгнення, щоб уникнути захоплення судна ворогом. Окупанти не мали опору на морі і, як передбачалося, могли здійснювати ракетні обстріли та висадку десанту. Але і тут ворог зазнав часткової поразки. Після того, як у квітні був уражений флагман Чорноморського флоту РФ «Москва», а в березні БДК (великий десантний корабель) «Саратов», агресор став тримати свої кораблі в кримських бухтах, виводячи їх звідти лише для скоєння ракетних залпів.. Поступове звільнення окупованих територій вже не можуть дозволити Чорноморському флоту почуватися в безпеці навіть у кримських бухтах, які вони поки що контролюють. Атаки за допомогою морських безпілотників у Севастополі остаточно позбавили окупантів панування у Чорному морі.

Путіністи зробили ставку на кількість власних військ, наївно вважаючи, що цього буде достатньо для поразки України. Мотивація українських захисників дозволила витримати масований удар та позбавити переваги агресора у всіх трьох вимірах. На жаль, кількість досі не на користь Збройних сил України, але за допомогою західної допомоги, а також захопленої техніки окупантів, цей показник незабаром може досягти паритету, а можливо й перевершити за деякими показниками.