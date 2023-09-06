Результати війни в Грузії зміцнюють рішучість України продовжувати бій

18:06 18 серпня Київ, Україна





У перший тиждень серпня 2008 року грузинські села в Південній Осетії, сепаратистському анклаві, контрольованому росією з 1992 року, зазнали сильного артилерійського обстрілу. 14 серпня російські танки вийшли до околиць Тбілісі, а за тиждень відступили до Цхінвалі. Про припинення вогню домовилися президент Франції Ніколя Саркозі, який швидко прилетів до москви, щоб медведєва, на той момент президента рф, відмовити від вторгнення, а держсекретар США Кондоліза Райс переконала президента Грузії Михайла Саакашвілі підписати угоду, що спонукало Повномасштабне вторгнення росії до України триває вже півтора року. Війна, що почалася в 2014 році, стала найбільш кровопролитною війною в Європі з часів Другої світової війни, побічно, але дуже тісно пов'язана з війною 15-річної давності між росією та Грузією. Історія 5-денної війни може дати уявлення про ціну майбутньої перемоги України та її наслідки.У перший тиждень серпня 2008 року грузинські села в Південній Осетії, сепаратистському анклаві, контрольованому росією з 1992 року, зазнали сильного артилерійського обстрілу. 14 серпня російські танки вийшли до околиць Тбілісі, а за тиждень відступили до Цхінвалі. Про припинення вогню домовилися президент Франції Ніколя Саркозі, який швидко прилетів до москви, щоб медведєва, на той момент президента рф, відмовити від вторгнення, а держсекретар США Кондоліза Райс переконала президента Грузії Михайла Саакашвілі підписати угоду, що спонукало кремль визнати Абхазію та Південну Осетію незалежними державами”. Роздуми про цю війну, як у пропагандистських видавництвах рф, так і в незалежних джерелах сходяться в одному, що швидка перемога росії та готовність Заходу прийняти її спонукали путіна покладатися на військову міць як універсальний інструмент політики – і, таким чином, зміцнили фундамент до майбутньої війни з Україною.



Відразу після війни в Грузії агресор розпочав кардинальні військові реформи, спрямовані на перетворення армії на боєздатну силу, здатну вести динамічні багатопланові операції у сучасних війнах. Швидке перекидання сил спеціального призначення та повітряно-десантних підрозділів у Крим у лютому 2014 року було сприйнято як позитивний доказ успіху цієї модернізації. Однак вторгнення росії в Україну оголило розрив між політичними амбіціями кремля та реальними можливостями його військової машини, призначеної для швидких наступальних маневрів, але нездатної вести затяжні бої. Похід на Київ у лютому 2022 року обернувся жахливою військовою катастрофою, і чорноморський флот, який здійснив майже бездоганну висадку в Поті в серпні 2008 року, намагається захистити себе від ударів українських морських безпілотників.



Покладаючись на історію 5-денної війни в Грузії, росія навіть не розглядала сценарій затяжної війни. Тому резерви, як такі, були відсутні. Всі путіністи, як відомо, чекали на бліцкриг. Відкинувши противника і розпочавши контрнаступальні операції, Україна змусила кремль оголосити мобілізацію. Однак і вона не дала того результату, на який розраховував агресор. Щоб спробувати перехопити ініціативу, росії потрібна постійна мобілізація, під час якої щодня на фронт вирушали б десятки тисяч бойовиків. Незважаючи на те, що це з багатьох причин неможливо, у кремлі навіть про такий наказ не йдеться, оскільки на тлі пропагандистських ура-патріотичних промов, оголошення загальної мобілізації може сильно вдарити по передвиборчому рейтингу путіна. Відразу після війни в Грузії агресор розпочав кардинальні військові реформи, спрямовані на перетворення армії на боєздатну силу, здатну вести динамічні багатопланові операції у сучасних війнах. Швидке перекидання сил спеціального призначення та повітряно-десантних підрозділів у Крим у лютому 2014 року було сприйнято як позитивний доказ успіху цієї модернізації. Однак вторгнення росії в Україну оголило розрив між політичними амбіціями кремля та реальними можливостями його військової машини, призначеної для швидких наступальних маневрів, але нездатної вести затяжні бої. Похід на Київ у лютому 2022 року обернувся жахливою військовою катастрофою, і чорноморський флот, який здійснив майже бездоганну висадку в Поті в серпні 2008 року, намагається захистити себе від ударів українських морських безпілотників.Покладаючись на історію 5-денної війни в Грузії, росія навіть не розглядала сценарій затяжної війни. Тому резерви, як такі, були відсутні. Всі путіністи, як відомо, чекали на бліцкриг. Відкинувши противника і розпочавши контрнаступальні операції, Україна змусила кремль оголосити мобілізацію. Однак і вона не дала того результату, на який розраховував агресор. Щоб спробувати перехопити ініціативу, росії потрібна постійна мобілізація, під час якої щодня на фронт вирушали б десятки тисяч бойовиків. Незважаючи на те, що це з багатьох причин неможливо, у кремлі навіть про такий наказ не йдеться, оскільки на тлі пропагандистських ура-патріотичних промов, оголошення загальної мобілізації може сильно вдарити по передвиборчому рейтингу путіна.



При цьому багато груп російської еліти збожеволіли від протистояння із Заходом і роздратовані персональними санкціями. Тим не менш, кремль твердо налаштований на ескалацію цієї гібридної війни з НАТО, вишукуючи всі ознаки розладу та роз'єднаності, настільки очевидних у серпні 2008 року. Президентські вибори у США у 2024 році – головний фокус надій на підрив єдності Заходу. Однак безпосередні розрахунки зосереджені на Туреччині, оскільки Ердоган прагне прийняти у себе путіна і переконати його повернутися до раптово скасованої зернової угоди. У серпні 2008 року Ердоган також зайняв обережну позицію, прагнучи насамперед забезпечити безпеку нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан і щоб Батумі був закритий для російського вторгнення. Головною метою Ердогана на Кавказі було зміцнення союзу з Азербайджаном, а домінування росії в регіоні було підірвано восени 2020 року, коли Вірменія зазнала поразки у Другій карабахській війні.



Грузія з того часу прагне максимально знизити ризики повторного вторгнення росії, яка зберігає свої сили в Абхазії та Південній Осетії. Це уникнення ризику призводить не лише до утримання від засудження агресії росії проти України, але й до співпраці з кремлем шляхом збільшення товарообігу та допомоги в обході санкцій. Російський круїзний лайнер зіткнувся з протестами в Батумі, але десятки тисяч росіян знаходять притулок в Тбілісі, рятуючись від мобілізації. Будь-які зв'язки з росією неминуче спричиняють зростання корупції, що спотворює демократичні інститути Грузії та ставить під загрозу її офіційний курс на трансатлантичну інтеграцію. Натомість просувається зближення з Китаєм, і нещодавній тижневий візит прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі завершився зустріччю з головою Сі Цзіньпіном та підписанням договору про стратегічне партнерство. При цьому багато груп російської еліти збожеволіли від протистояння із Заходом і роздратовані персональними санкціями. Тим не менш, кремль твердо налаштований на ескалацію цієї гібридної війни з НАТО, вишукуючи всі ознаки розладу та роз'єднаності, настільки очевидних у серпні 2008 року. Президентські вибори у США у 2024 році – головний фокус надій на підрив єдності Заходу. Однак безпосередні розрахунки зосереджені на Туреччині, оскільки Ердоган прагне прийняти у себе путіна і переконати його повернутися до раптово скасованої зернової угоди. У серпні 2008 року Ердоган також зайняв обережну позицію, прагнучи насамперед забезпечити безпеку нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан і щоб Батумі був закритий для російського вторгнення. Головною метою Ердогана на Кавказі було зміцнення союзу з Азербайджаном, а домінування росії в регіоні було підірвано восени 2020 року, коли Вірменія зазнала поразки у Другій карабахській війні.Грузія з того часу прагне максимально знизити ризики повторного вторгнення росії, яка зберігає свої сили в Абхазії та Південній Осетії. Це уникнення ризику призводить не лише до утримання від засудження агресії росії проти України, але й до співпраці з кремлем шляхом збільшення товарообігу та допомоги в обході санкцій. Російський круїзний лайнер зіткнувся з протестами в Батумі, але десятки тисяч росіян знаходять притулок в Тбілісі, рятуючись від мобілізації. Будь-які зв'язки з росією неминуче спричиняють зростання корупції, що спотворює демократичні інститути Грузії та ставить під загрозу її офіційний курс на трансатлантичну інтеграцію. Натомість просувається зближення з Китаєм, і нещодавній тижневий візит прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі завершився зустріччю з головою Сі Цзіньпіном та підписанням договору про стратегічне партнерство.