Повномасштабне вторгнення росії до України триває вже півтора року. Війна, що почалася в 2014 році, стала найбільш кровопролитною війною в Європі з часів Другої світової війни, побічно, але дуже тісно пов'язана з війною 15-річної давності між росією та Грузією. Історія 5-денної війни може дати уявлення про ціну майбутньої перемоги України та її наслідки.
У перший тиждень серпня 2008 року грузинські села в Південній Осетії, сепаратистському анклаві, контрольованому росією з 1992 року, зазнали сильного артилерійського обстрілу. 14 серпня російські танки вийшли до околиць Тбілісі, а за тиждень відступили до Цхінвалі. Про припинення вогню домовилися президент Франції Ніколя Саркозі, який швидко прилетів до москви, щоб медведєва, на той момент президента рф, відмовити від вторгнення, а держсекретар США Кондоліза Райс переконала президента Грузії Михайла Саакашвілі підписати угоду, що спонукало кремль визнати Абхазію та Південну Осетію незалежними державами”. Роздуми про цю війну, як у пропагандистських видавництвах рф, так і в незалежних джерелах сходяться в одному, що швидка перемога росії та готовність Заходу прийняти її спонукали путіна покладатися на військову міць як універсальний інструмент політики – і, таким чином, зміцнили фундамент до майбутньої війни з Україною.
У перший тиждень серпня 2008 року грузинські села в Південній Осетії, сепаратистському анклаві, контрольованому росією з 1992 року, зазнали сильного артилерійського обстрілу. 14 серпня російські танки вийшли до околиць Тбілісі, а за тиждень відступили до Цхінвалі. Про припинення вогню домовилися президент Франції Ніколя Саркозі, який швидко прилетів до москви, щоб медведєва, на той момент президента рф, відмовити від вторгнення, а держсекретар США Кондоліза Райс переконала президента Грузії Михайла Саакашвілі підписати угоду, що спонукало кремль визнати Абхазію та Південну Осетію незалежними державами”. Роздуми про цю війну, як у пропагандистських видавництвах рф, так і в незалежних джерелах сходяться в одному, що швидка перемога росії та готовність Заходу прийняти її спонукали путіна покладатися на військову міць як універсальний інструмент політики – і, таким чином, зміцнили фундамент до майбутньої війни з Україною.
Відразу після війни в Грузії агресор розпочав кардинальні військові реформи, спрямовані на перетворення армії на боєздатну силу, здатну вести динамічні багатопланові операції у сучасних війнах. Швидке перекидання сил спеціального призначення та повітряно-десантних підрозділів у Крим у лютому 2014 року було сприйнято як позитивний доказ успіху цієї модернізації. Однак вторгнення росії в Україну оголило розрив між політичними амбіціями кремля та реальними можливостями його військової машини, призначеної для швидких наступальних маневрів, але нездатної вести затяжні бої. Похід на Київ у лютому 2022 року обернувся жахливою військовою катастрофою, і чорноморський флот, який здійснив майже бездоганну висадку в Поті в серпні 2008 року, намагається захистити себе від ударів українських морських безпілотників.
Покладаючись на історію 5-денної війни в Грузії, росія навіть не розглядала сценарій затяжної війни. Тому резерви, як такі, були відсутні. Всі путіністи, як відомо, чекали на бліцкриг. Відкинувши противника і розпочавши контрнаступальні операції, Україна змусила кремль оголосити мобілізацію. Однак і вона не дала того результату, на який розраховував агресор. Щоб спробувати перехопити ініціативу, росії потрібна постійна мобілізація, під час якої щодня на фронт вирушали б десятки тисяч бойовиків. Незважаючи на те, що це з багатьох причин неможливо, у кремлі навіть про такий наказ не йдеться, оскільки на тлі пропагандистських ура-патріотичних промов, оголошення загальної мобілізації може сильно вдарити по передвиборчому рейтингу путіна.
При цьому багато груп російської еліти збожеволіли від протистояння із Заходом і роздратовані персональними санкціями. Тим не менш, кремль твердо налаштований на ескалацію цієї гібридної війни з НАТО, вишукуючи всі ознаки розладу та роз'єднаності, настільки очевидних у серпні 2008 року. Президентські вибори у США у 2024 році – головний фокус надій на підрив єдності Заходу. Однак безпосередні розрахунки зосереджені на Туреччині, оскільки Ердоган прагне прийняти у себе путіна і переконати його повернутися до раптово скасованої зернової угоди. У серпні 2008 року Ердоган також зайняв обережну позицію, прагнучи насамперед забезпечити безпеку нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан і щоб Батумі був закритий для російського вторгнення. Головною метою Ердогана на Кавказі було зміцнення союзу з Азербайджаном, а домінування росії в регіоні було підірвано восени 2020 року, коли Вірменія зазнала поразки у Другій карабахській війні.
Грузія з того часу прагне максимально знизити ризики повторного вторгнення росії, яка зберігає свої сили в Абхазії та Південній Осетії. Це уникнення ризику призводить не лише до утримання від засудження агресії росії проти України, але й до співпраці з кремлем шляхом збільшення товарообігу та допомоги в обході санкцій. Російський круїзний лайнер зіткнувся з протестами в Батумі, але десятки тисяч росіян знаходять притулок в Тбілісі, рятуючись від мобілізації. Будь-які зв'язки з росією неминуче спричиняють зростання корупції, що спотворює демократичні інститути Грузії та ставить під загрозу її офіційний курс на трансатлантичну інтеграцію. Натомість просувається зближення з Китаєм, і нещодавній тижневий візит прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі завершився зустріччю з головою Сі Цзіньпіном та підписанням договору про стратегічне партнерство.
Випадок з Грузією ілюструє довгострокові наслідки після застосування росією військової сили для затвердження свого панування над сусідніми державами. Проте Грузія хоч і зазнала невдачі у своїй спробі протистояти російській агресії, але навіть підтримки Заходу впівсили вистачило, щоб стримати бажання путіна змінити режим у Тбілісі та відмовити росію від анексії інших грузинських територій. Україна, зі свого боку, набагато краще здатна захистити себе від нападів росії, і Захід вважав за моральний обов'язок надати необхідну матеріальну підтримку нашому народу. Ініціативи щодо припинення війни можуть здатися природною відповіддю на трагедію та витрати довгої війни. Грузія продовжує нагадувати міжнародній спільноті, що такі ініціативи рівносильні винагороді агресора, тоді як Україна продовжує доводити, що справедливий світ - це не ідеалістична мрія, а реальна перспектива, підкріплена її рішучістю боротися і перемогти російський імперіалізм, мілітаризм та путінізм.
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