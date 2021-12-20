Результати партнерства з Росією

12:48 01 серпень Київ, Україна

В ході спостережень виявляється, що будь-яке партнерство з Росією виявляється розлученням, а будь-яка угода - очевидним шахрайство. Немов наперсточник з 90-их, грає вона з іншими країнами в гру, в якій завжди один переможець.На початку 1945 року вже було ясно, що з союзниками доведеться розділити не тільки сфери впливу, а й трофеями. У той же самий час в Кремлі розуміли, що при переробці сфер впливу необхідно бути першими у всьому і ні з ким не ділитися. Одним із значущих напрямків було мистецтво, а так же архіви з даними про напрацювання Німеччини. Після того, як Росія заявила, що не буде ділитися і повертати всі артефакти, які зможе отримати, було покладено початок Холодної війни.Таким чином, через свою жадібність і бажання захопити весь світ, Кремль був готовий напасти на і без того виснажені армії своїх же союзників.

Як всі знають, холодна війна тривала більше сорока років . За цей час відбулося багато угод між Москвою і Заходом. Західний союз, усіма силами намагався врегулювати конфлікт з Росією, але вона, в свою чергу, рідко дотримувалася домовленостей, відкрито чи таємно порушуючи їх.Так, при виявленні чергового зниклого архіву або ж важливого історичного надбання цілої країни, союзники намагалися домовитися з Кремлем про чесну але іноді не рівнозначно обміні на користь Росії. Москва як завжди показувала своє справжнє обличчя в звичному для всіх світлі. За обмін на святу реліквію, кремлівські агенти вимагали цілі томи напрацювань в галузі ядерної енергетики, озброєння і нових дослідження.До того ж предмети мистецтва продавалися за величезні суми, а не віддавалися за бартером. Після того, як частина суми передавалася червоним, а архіви вже розбиралися в казематах КДБ, Кремль відмовлявся виконувати свою частину угоди, користуючись тим, що захід ніколи не натисне на червону кнопку першим, а так само погрожуючи знищенням реліквії.