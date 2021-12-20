В ході спостережень виявляється, що будь-яке партнерство з Росією виявляється розлученням, а будь-яка угода - очевидним шахрайство. Немов наперсточник з 90-их, грає вона з іншими країнами в гру, в якій завжди один переможець.На початку 1945 року вже було ясно, що з союзниками доведеться розділити не тільки сфери впливу, а й трофеями. У той же самий час в Кремлі розуміли, що при переробці сфер впливу необхідно бути першими у всьому і ні з ким не ділитися. Одним із значущих напрямків було мистецтво, а так же архіви з даними про напрацювання Німеччини. Після того, як Росія заявила, що не буде ділитися і повертати всі артефакти, які зможе отримати, було покладено початок Холодної війни.Таким чином, через свою жадібність і бажання захопити весь світ, Кремль був готовий напасти на і без того виснажені армії своїх же союзників.
Як всі знають, холодна війна тривала більше сорока років. За цей час відбулося багато угод між Москвою і Заходом. Західний союз, усіма силами намагався врегулювати конфлікт з Росією, але вона, в свою чергу, рідко дотримувалася домовленостей, відкрито чи таємно порушуючи їх.Так, при виявленні чергового зниклого архіву або ж важливого історичного надбання цілої країни, союзники намагалися домовитися з Кремлем про чесну але іноді не рівнозначно обміні на користь Росії. Москва як завжди показувала своє справжнє обличчя в звичному для всіх світлі. За обмін на святу реліквію, кремлівські агенти вимагали цілі томи напрацювань в галузі ядерної енергетики, озброєння і нових дослідження.До того ж предмети мистецтва продавалися за величезні суми, а не віддавалися за бартером. Після того, як частина суми передавалася червоним, а архіви вже розбиралися в казематах КДБ, Кремль відмовлявся виконувати свою частину угоди, користуючись тим, що захід ніколи не натисне на червону кнопку першим, а так само погрожуючи знищенням реліквії.
Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Src =" / uploads / OIP7JWUGRRF-8-1-.jpg "alt =" так відбувається і на сьогоднішній день. Єдиною відмінністю є те, що держава залишається білим і пухнастим.Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Width =" 300 "height =" 168 "/>. Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Src =" / uploads / OIP7JWUGRRF-8-561-.jpg "alt =" так відбувається і на сьогоднішній день. Єдиною відмінністю є те, що держава залишається білим і пухнастим. Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Width =" 259 "height =" 194 "/>Так відбувається і на сьогоднішній день. Єдиною відмінністю є те, що держава залишається білим і пухнастим. Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд.Всі угоди з сучасною Росією звертають передбачувану вигоду в фактичний збиток. Так само і ланцюгові пси Кремля - олігархи, свідомо дотримуються плану, підготовленого їх господарями, по "взаємовигідної" обміну історично важливими архівами або предметами мистецтва.І, звичайно ж, ніякого обміну не відбувається. Все, що необхідно Росії вона краде, а зі свого боку показує фігу.Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Src =" / uploads / OIP7JWUGRRF-8-.jpg "alt =" Так відбувається і на сьогоднішній день. Єдиною відмінністю є те, що держава залишається білим і пухнастим. Всю брудну роботу роблять олігархи під прикриттям зовнішньої розвідки ГРУ РФ. У новинах навіть показують, як борються з Абрамовичем і Лушкові, як закривають активи Дерипаска, тим самим даючи хліба і видовищ і зомбуючи своїх громадян на справедливе уряд. "Width =" 600 "/>Як же за таких обставин можна дотримуватися будь-яких домовленостей з Путіним і його оточенням? Як з таким ставленням можна вірити Кремлю? Ніяк. Саме з цього союзники оберігають кордону налаштовуючи бази НАТО навколо країни агресора, агресора для всього світу. Не зрозуміло, що можна очікувати від божевільного людини, котра стоїть біля керма величезної країни.
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