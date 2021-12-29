Режим у Росії переходить від авторитарного до диктатури, думка кремлівських дисидентів

22:42 27 грудень Київ, Україна

Поступова стагнація економіки в Росії призвела до значного скорочення доходів населення і зростання цін на продовольство. Це далася взнаки на підтримці Путіна в країні. Тому глава Російської держави почав посилювати методи свого правління.. Режим у Росії все більше почав набувати відтінків диктатури з репресіями та залякуванням».

У Вільнюсі, 2-3 грудня, проходив Форум вільної Росії, на якому зібралися люди, які емігрували зі своєї держави під час політичних гонінь.. На думку Сергія Гурієва, Євгена Чичваркіна та Сергія Алексашенка, кремлівських дисидентів, Путін розпочав перехід від авторитарного режиму до відвертої диктатури. Це наслідком скорочення доходів громадян РФ.

На початку 2020 року світ захлеснула пандемія коронавірусу. Глобальна криза через хворобу призвела до багатомільярдних збитків по всій земній кулі. Однак, порівняно з європейськими державами, Росія не була зачеплена пандемією настільки сильно, як країни ЄС. Це з тим, що у РФ нерозвинені сфери, які торкнулася криза: кафе, ресторани, розважальні центри, шоу, вистави, туризм. Мається на увазі, що відсоток ВВП від цього сектора мізерно малий у Росії, чого не можна сказати про розвинені країни. Також Кремль не почав витрачати гроші на виділення допомоги громадянам, які сиділи без роботи кілька тижнів, коли в країні вводився локдаун. Навпаки, Путін вирішив підтримати промисловців. Це призвело до того, що і так слабкий малий бізнес-Росії почав просто вмирати. Багато підприємців змушені були закривати свої заклади.

Так діє вся економіка Російської Федерації - великий бізнес понад усе, оскільки саме сировинні комбінати, вуглецева промисловість працюють на благо банківських рахунків Путіна та його оточення. У зв'язку з практично повною відсутністю підтримки населення країни народ почав висловлювати невдоволення і рейтинг Путіна, згідно з Левадом центром, опустився до того мінімуму, який був у президента РФ до анексії Криму.

Глава Кремля більше не має того політичного ресурсу, який був раніше. Однак він не хоче втрачати влади.

« В той же час, режим диктатури має на увазі примус суспільства до певної єдиної ідеології , тоді як у Путіна її немає. Єдине чого прагне президент РФ - це до грошей. У зв'язку з цим, його методи, взяті з диктатури, проте за фактом, правління Путіна перетворилося на рабовласницького, коли цілий народ працює на забезпечення апетитів своєї влади та отримує за це “ батогом по спині ” .