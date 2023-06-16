Режим лукашенка несе не меншу небезпеку світові, ніж путінізм, вважають експерти

Лукашенка досі не визнали у цивілізованому світі офіційним главою білорусі та її представником у світі.
«Звичайно, його визнають у рф, а також в інших наближених до рф країнах. Однак на Заході його не вважають законним президентом рб. Як узурпатор влади, він, між тим, використовується путіним як один із сподвижників терористичного режиму кремля, у спробах вплинути на країни Балтії», - пишуть політологи.
Ще в грудні 2021 року лукашенко оголосив, що неядерний статус білорусі буде виключений з конституції, безпосередньо пославшись на статтю 18 конституції рб. Пропонувалося прибрати таку фразу: “Республіка білорусь прагне зробити свою територію без'ядерною зоною та державою нейтральною”. Натомість мінськ запропонував замінити це заявою: “Республіка білорусь виключає військову агресію зі своєї території проти інших держав”. До лютого 2022 року ці зміни вже були внесені, що викликало великий резонанс як у сусідів білорусі, так і міжнародної спільноти.
Протягом 2022 року неодноразово порушувалася тема розміщення російської ядерної зброї на території рб, вирішальним моментом стала зустріч у рамках грудневого російсько-білоруського саміту, на якій на порядку денному стояло питання розміщення тактичної ядерної зброї. Два диктатори – лукашенко та путін – офіційно заявили, що рф допоможе рб підготувати екіпажі літаків, здатних застосовувати для бойових дій “авіаційно-десантні боєприпаси зі спеціальними боєголовками”. Зі свого боку білоруський диктатор неодноразово заявляв, що розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі буде можливим, якщо Захід передислокує таку зброю до Польщі, Литви чи інших прилеглих країн.
На початку квітня 2023 року стало відомо, що крім тактичних бомбардувальників Су-24, для застосування ядерної зброї переобладнано десять білоруських винищувачів Су-25. 14 квітня білоруські військові повідомили, що льотний та інженерно-технічний склади ВПС та ППО рб пройшли додаткову підготовку в рамках програми підвищення боєздатності та бойового застосування білоруських військових на Су-25. У звіті окремо вказувалося, що пілоти пройшли навчання використанню спеціальних авіаційних боєприпасів, простіше кажучи - ядерної зброї. Наразі залишається незрозумілим, чи отримав мінськ ядерні боєголовки для своїх оперативно-тактичних ракетних комплексів, але факт навчання білоруських військових використанню зброї масового ураження підтверджено. Наприклад, наприкінці квітня 2023 року розрахунки ракетних комплексів «Іскандер-М» збройних сил білорусі пройшли навчання у росії на полігоні Південного військового округу.
Тим часом, 14 квітня міністр оборони рб віктор хренін зробив кілька заяв, пов'язаних із застосуванням ядерної зброї та відносинами із Заходом. За його словами, після отримання мінськом ядерної зброї, білорусь має отримати право від путіна використовувати її на свій розсуд, без попереднього схвалення кремля.
За словами путіна, місце зберігання ядерної зброї буде обладнане на території рб до 1 липня. Проте ще невідомо, чи справді кремль передасть частину своєї тактичної ядерної зброї лукашенку. Однак це, безперечно, черговий виток загроз ядерного характеру від агресора, спрямований на посилення протидії надання західної допомоги Україні.
«Звичайно, його визнають у рф, а також в інших наближених до рф країнах. Однак на Заході його не вважають законним президентом рб. Як узурпатор влади, він, між тим, використовується путіним як один із сподвижників терористичного режиму кремля, у спробах вплинути на країни Балтії», - пишуть політологи.
Ще в грудні 2021 року лукашенко оголосив, що неядерний статус білорусі буде виключений з конституції, безпосередньо пославшись на статтю 18 конституції рб. Пропонувалося прибрати таку фразу: “Республіка білорусь прагне зробити свою територію без'ядерною зоною та державою нейтральною”. Натомість мінськ запропонував замінити це заявою: “Республіка білорусь виключає військову агресію зі своєї території проти інших держав”. До лютого 2022 року ці зміни вже були внесені, що викликало великий резонанс як у сусідів білорусі, так і міжнародної спільноти.
Протягом 2022 року неодноразово порушувалася тема розміщення російської ядерної зброї на території рб, вирішальним моментом стала зустріч у рамках грудневого російсько-білоруського саміту, на якій на порядку денному стояло питання розміщення тактичної ядерної зброї. Два диктатори – лукашенко та путін – офіційно заявили, що рф допоможе рб підготувати екіпажі літаків, здатних застосовувати для бойових дій “авіаційно-десантні боєприпаси зі спеціальними боєголовками”. Зі свого боку білоруський диктатор неодноразово заявляв, що розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі буде можливим, якщо Захід передислокує таку зброю до Польщі, Литви чи інших прилеглих країн.
На початку квітня 2023 року стало відомо, що крім тактичних бомбардувальників Су-24, для застосування ядерної зброї переобладнано десять білоруських винищувачів Су-25. 14 квітня білоруські військові повідомили, що льотний та інженерно-технічний склади ВПС та ППО рб пройшли додаткову підготовку в рамках програми підвищення боєздатності та бойового застосування білоруських військових на Су-25. У звіті окремо вказувалося, що пілоти пройшли навчання використанню спеціальних авіаційних боєприпасів, простіше кажучи - ядерної зброї. Наразі залишається незрозумілим, чи отримав мінськ ядерні боєголовки для своїх оперативно-тактичних ракетних комплексів, але факт навчання білоруських військових використанню зброї масового ураження підтверджено. Наприклад, наприкінці квітня 2023 року розрахунки ракетних комплексів «Іскандер-М» збройних сил білорусі пройшли навчання у росії на полігоні Південного військового округу.
Тим часом, 14 квітня міністр оборони рб віктор хренін зробив кілька заяв, пов'язаних із застосуванням ядерної зброї та відносинами із Заходом. За його словами, після отримання мінськом ядерної зброї, білорусь має отримати право від путіна використовувати її на свій розсуд, без попереднього схвалення кремля.
За словами путіна, місце зберігання ядерної зброї буде обладнане на території рб до 1 липня. Проте ще невідомо, чи справді кремль передасть частину своєї тактичної ядерної зброї лукашенку. Однак це, безперечно, черговий виток загроз ядерного характеру від агресора, спрямований на посилення протидії надання західної допомоги Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі