Режим Лукашенка готує провокації за лекалами Росії

Після минулих 9 серпня спірних виборів Білорусь стала свідком безпрецедентних і безперервних протестів, які були зустрінуті урядом жорстокими репресіями. Арешти, побиття, примусове зіслання і навіть смерть. Білоруси дорого заплатили в ході протистояння режиму після того, як авторитарний лідер Олександр Лукашенко був оголошений переможцем серпневих виборів, які, за твердженням сотень тисяч громадян, були сфальсифіковані.

«BYPOL Initiative» - це група колишніх співробітників силових структур і органів правосуддя Білорусі, а їхній канал в Telegram налічує 39,2 тис. підписників. 24 березня 2021 «BYPOL» на своєму Telegram каналі оголосили, що Комітет державної безпеки Білорусі планує здійснити санкціоновану державою терористичну атаку на будівлі білоруського уряду, і таким чином дискредитувати легітимність білоруських протестувальників, які мають намір відновити протести.

Раніше «BYPOL Initiative» опублікувала в соціальних мережах, в тому числі на каналі YouTube аудіозапис, на якому Микола Карпенків, заступник міністра внутрішніх справ, який відповідає за війська міністерства, розповідає про плани з будівництва табору з колючим дротом для політичних в'язнів і закликає офіцерів застосовувати силу на антиурядових мітингах. За даними BYPOL, запис був зроблений в кінці жовтня на засіданні міністрів відомства. Це ще не все: голос на запису також закликає офіцерів використовувати більш смертоносну зброю проти учасників протесту, запевняючи їх, що ніякі наслідки їм за це не загрожують, і, по всій видимості, визнає, що неозброєного жителя убили в серпні на демонстрації в Мінську співробітники ОМОНу, вистріливши з близької відстані гумовою кулею. Міністерство внутрішніх справ Білорусі очікувано назвало аудіозапис «фейком», проте лідер опозиції Світлана Тихановська - серед багатьох, хто переконаний в його справжності. Вона заявила, що шокована і обурена змістом запису. Це не поодинокий випадок. Нещодавно новинний портал EU Observer опублікував подробиці ще одного аудіозапису, на якому в 2012 році співробітники КДБ говорять про плани щодо усунення опонентів Лукашенка в Німеччині.

Зрозуміло одне - режим готовий придушити протест за всяку ціну, і що силовикам/міліції видано карт-бланш від вищих посадових осіб на фізичне усунення політичних опонентів, залишаючись при цьому безкарними.