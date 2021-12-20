Республіка Конго: бойовики вбили 13 мирних жителів

07:51 18 липень Київ, Україна

Чергова трагедія в Африці. Шістнадцятого липня, в результаті нападу бойовиків-терористів, в двох селах Демократичної Республіки Конго (ДРК) були вбиті мирні жителі.

Бойовики з терористичного угруповання "Альянс демократичних сил" вбили щонайменше 13 осіб. Дві села, розташовані в районі Іруму провінції Ітурі, були атаковані 16 липня, заявив глава місцевої молодіжної організації Інносент Байонна. За його словами, в одному з сіл знайдені вбитими 11 чоловік, в іншій - двоє.

Про це повідомила в п'ятницю конголезька новинна служба 7sur7 з посиланням жителів регіону.

В районі Іруму урядові війська стикаються з серйозною протидією терористичних і бандитських угруповань.