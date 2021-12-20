Республіка Конго: бойовики вбили 13 мирних жителів

07:51 18 липень Київ, Україна

Чергова трагедія в Африці. Шістнадцятого липня, в результаті нападу бойовиків-терористів, в двох селах Демократичної Республіки Конго (ДРК) були вбиті мирні жителі.
 
Бойовики з терористичного угруповання "Альянс демократичних сил" вбили щонайменше 13 осіб. Дві села, розташовані в районі Іруму провінції Ітурі, були атаковані 16 липня, заявив глава місцевої молодіжної організації Інносент Байонна. За його словами, в одному з сіл знайдені вбитими 11 чоловік, в іншій - двоє.
 
Про це повідомила в п'ятницю конголезька новинна служба 7sur7 з посиланням жителів регіону.
 
В районі Іруму урядові війська стикаються з серйозною протидією терористичних і бандитських угруповань.
 
"Альянс демократичних сил" був створений на основі мусульманської секти на заході Уганди в 1995 році як ісламістське угруповання, що знаходилася в опозиції до уряду країни. У 2003 році під ударами угандійських збройних сил загони АДС сховалися в східних районах ДР Конго. Відповідно до звітів сил безпеки ДРК, АДС в останні роки налагодив зв'язки з міжнародними терористичними організаціями, зокрема, з Сомалі угрупуванням ісламізму "Аш-Шабаб".