Республіка Білорусь може вступити у війну проти України, вважають експерти

13:11 27 листопада Київ, Україна

Протягом дев'яти місяців повномасштабного вторгнення Лукашенко намагається не допустити запровадження білоруської армії в Україну. Він визнав, що є стороною конфлікту, проте зберігає військових у Білорусії.

«Це пов'язано з особистою його безпекою, оскільки відхід нечисленної армії РБ залишить його режим без захисту. Але в цьому випадку Лукашенко побоюється не лише активізації опозиції, а й Путіна», - вважають українські експерти.. Аналітики з Інституту Роберта Лансінга зазначають, що Кремль готується змістити режим Лукашенка та захопити владу в Білорусії.

За їхніми даними, президента РБ можуть усунути фізично або імітувати замах, після чого звинуватити у всьому "Україну та Польщу під керівництвом розвідки НАТО". Фахівці повідомляють, що лише у цьому випадку білоруська армія перетне український кордон. «Заради справедливості слід зазначити, що теорія держперевороту силовим шляхом не позбавлена конспірологічної підстави.

Водночас, Лукашенко не перший рік уникає подальшого злиття з Росією. Ідея «союзної держави» РФ та РБ виникла ще 1996 року, причому її засновником був саме Лукашенко. За часів президентства Бориса Єльцина, Лукашенко так само, як робить зараз Путін, хотів захопити владу в Росії та стати правителем двох держав. Проте з того часу багато що змінилося, а дві країни так і не були об'єднані в одну, незважаючи на колосальний вплив Кремля на Мінськ.. До речі, у 2020 році на виборах президента Білорусії Росія підтримувала ще більше проросійського кандидата, ніж Лукашенка – Віктора Бабаріко», — пишуть аналітики. Виходячи з вищевикладеного, вони приходили до висновку, що «силове захоплення влади в РБ близьке до істини.

Особливо зараз, коли російська армія зазнає поразки на лінії фронту і потребує підтримки. Можна також відзначити, що ґрунт для реалізації плану Кремля, якщо такий існує, практично готовий». На думку білоруської опозиції, голова Генштабу РБ Віктор Гулевич та міністр оборони РБ Віктор Хренін відверто підтримують Путіна; білоруське командування під егідою «союзної держави» інтегрує в систему російських генералів; армія агресора у великій кількості перебуває всередині Білорусії. Все це однозначно свідчить, що план усунення Лукашенка Кремль може реалізувати будь-якої миті.

Очевидно, що вбивати диктатора може і не потрібно. Необхідний сам прецедент. Цього буде достатньо, щоб дати зрозуміти Лукашенку, що йому необхідно передати управління іншій людині. Якщо ж і в цьому випадку він продовжуватиме ухилятися від введення військ в Україну, або не захоче йти, то друга спроба усунення стане успішною.

На думку білоруської опозиції, голова Генштабу РБ Віктор Гулевич та міністр оборони РБ Віктор Хренін відверто підтримують Путіна; білоруське командування під егідою «союзної держави» інтегрує в систему російських генералів; армія агресора у великій кількості перебуває всередині Білорусії. Все це однозначно свідчить про те, що план усунення Лукашенка Кремль може реалізувати будь-якої миті.

«Очевидно, що вбивати диктатора може і не потрібно. Потрібний сам прецедент. Цього буде достатньо, щоб дати зрозуміти Лукашенку, що йому необхідно передати керування іншій людині. Якщо ж і в цьому випадку він продовжуватиме ухилятися від введення військ в Україну, або не захоче йти, то друга спроба усунення стане успішною», - заявляють політологи.