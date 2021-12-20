Рішенням суду будівництво стіни між США з Мексикою продовжено

Вчора Верховний суд США виніс рішення у справі про використання бюджету Пентагону на створення додаткових бар'єрів на кордоні США і Мексики. Рішення було прийнято з перевагою в один голос. Тепер стіна на кордоні буде споруджуватися і далі.

Відзначається, що правозахисники закликали суддів скасувати торішнє рішення, яке дозволяло уряду США продовжити будівництво стіни. За підсумками голосування п'ять суддів виступили за дозвіл будівництва, в той час як четверо опинилися проти.

Відомо, що в минулому місяці федеральний апеляційний суд виніс рішення проти Трампа, стверджуючи, що адміністрація не має повноважень залучати кошти Пентагону для створення додаткових бар'єрів на кордоні США і Мексики без дозволу Конгресу.

Нагадаємо, що раніше федеральний суд заборонив Трампу витрачати гроші Пентагону на стіну. Спроба перерозподілити кошти, призначені для військового будівництва, шляхом оголошення надзвичайного стану була незаконною, вважає суддя в Техасі. Однак, в січні 2020 року Апеляційний суд дозволив продовжити будувати стіну на кордоні США і Мексики.

Як відомо, спорудження прикордонної стіни було одним з головних передвиборних обіцянок Трампа.