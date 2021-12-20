Референдум у Білорусі ставить у безвихідне становище білорусів, вважають експерти

У лютому Білорусь має провести референдум щодо зміни Конституції. Окрім іншого, зміни стосуватимуться обмежень повноважень президента. Незважаючи на очевидну, з першого погляду перевагу для опозиції, проведення референдуму було запропоновано Володимиром Путіним, а отже, в ньому насамперед зацікавлена Росія.
Олександр Лукашенко має намір провести референдум у Білорусії у лютому 2022 року. Його не влаштував пакет змін, який надав йому парламент у липні 2021 року. 4 листопада конституційна комісія надала Лукашенку змінений пакет поправок до Конституції країни, проте не виключено, що до моменту проведення голосування він ще доопрацьовуватиметься.
Фактично безмежні можливості Олександра Лукашенка в Білорусії призвели до того, що в країні відбулася революція. Отже, обмеження цих повноважень, за ідеєю, має призвести до нормалізації демократичного режиму. Однак референдум щодо зміни Конституції в Білорусії настійно рекомендував провести Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком восени 2020 року, коли на вулицях ще збиралися тисячі протестувальників. Білоруський диктатор змушений був прийняти умови Путіна і в той самий час програв своє "крісло" Росії.
Обмеження повноважень президента означає, що влада в країні буде передана парламенту. У 2023 році в Білорусії мають пройти парламентські вибори, куди, у свою чергу, Росія має намір провести одну-дві партії, повністю підпорядковані Кремлю. Члени партій можуть не скласти більшості в парламенті, проте вони й без того зможуть впливати на процеси в країні, вигідні Росії, оскільки практично весь бізнес підпорядкований російським олігархам і бізнесменам. Ідеально для Путіна буде прибрати Лукашенка з посади президента, проте після проведення референдуму це стане не принципово, оскільки головним законодавчим органом стане парламент, і тепер Росія стежитиме за тим, щоб рішення, ухвалені там, дотримувалися.
Для білорусів цей референдум не передбачає змін. Опозиція в країні також не зможе вплинути на хід голосування, оскільки силова і законодавча влада залишається в руках, хай не легітимного з точки зору більшості країн Європи, проте президента. Завадити проведенню змін до конституції – означає визнати владі та методам Лукашенка. Прийти проголосувати за зміни – підтримати передачу прав на управління країною Росії. Не прийти на голосування – автоматично віддати свій голос за поправки до Конституції.
На жаль, шанс змінити країну, вибрати правову та демократичну державу у народу Білорусії зник у той момент, коли почала затихати революція. І тепер у них на вибір три варіанти: їхати з країни; залишитися та жити в диктатурі; намагатися боротися, але швидко виявитись роздавленим маховиком репресій.
Олександр Лукашенко має намір провести референдум у Білорусії у лютому 2022 року. Його не влаштував пакет змін, який надав йому парламент у липні 2021 року. 4 листопада конституційна комісія надала Лукашенку змінений пакет поправок до Конституції країни, проте не виключено, що до моменту проведення голосування він ще доопрацьовуватиметься.
Фактично безмежні можливості Олександра Лукашенка в Білорусії призвели до того, що в країні відбулася революція. Отже, обмеження цих повноважень, за ідеєю, має призвести до нормалізації демократичного режиму. Однак референдум щодо зміни Конституції в Білорусії настійно рекомендував провести Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком восени 2020 року, коли на вулицях ще збиралися тисячі протестувальників. Білоруський диктатор змушений був прийняти умови Путіна і в той самий час програв своє "крісло" Росії.
Обмеження повноважень президента означає, що влада в країні буде передана парламенту. У 2023 році в Білорусії мають пройти парламентські вибори, куди, у свою чергу, Росія має намір провести одну-дві партії, повністю підпорядковані Кремлю. Члени партій можуть не скласти більшості в парламенті, проте вони й без того зможуть впливати на процеси в країні, вигідні Росії, оскільки практично весь бізнес підпорядкований російським олігархам і бізнесменам. Ідеально для Путіна буде прибрати Лукашенка з посади президента, проте після проведення референдуму це стане не принципово, оскільки головним законодавчим органом стане парламент, і тепер Росія стежитиме за тим, щоб рішення, ухвалені там, дотримувалися.
Для білорусів цей референдум не передбачає змін. Опозиція в країні також не зможе вплинути на хід голосування, оскільки силова і законодавча влада залишається в руках, хай не легітимного з точки зору більшості країн Європи, проте президента. Завадити проведенню змін до конституції – означає визнати владі та методам Лукашенка. Прийти проголосувати за зміни – підтримати передачу прав на управління країною Росії. Не прийти на голосування – автоматично віддати свій голос за поправки до Конституції.
На жаль, шанс змінити країну, вибрати правову та демократичну державу у народу Білорусії зник у той момент, коли почала затихати революція. І тепер у них на вибір три варіанти: їхати з країни; залишитися та жити в диктатурі; намагатися боротися, але швидко виявитись роздавленим маховиком репресій.
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