20:44 03 січень Київ, Україна

Російський хакер, якого США звинувачують у DDoS атаках проти «Amazon» , «Ebay» та « Priceline » , а також у розкраданні даних кредитних карток став бізнес- партнером у компанії, що належить міністру промисловості та торгівлі Росії Денису Мантурову.

Мова йде про російського хакера Дмитра Зуби, який з 2008 року перебуває в розшуку , в тому числі Інтерполу.. Він неодноразово фігурував у хакерських махінаціях проти США та американських приватних фірм. А в 2012 році, Зубаху затримали кіпрську владу і збиралися передати ФБР, однак через деякий час він був екстрадований до Москви і незабаром вийшов на волю.. Очевидно, Кремль побачив у ньому цінного співробітника у веденні гібридної війни проти США.

За всіма статтями законодавства російський хакер є злочинцем , проте, ведучи кібервійну з Америкою, він заслуговує на волю.. Більше того, Зубаха став бізнес- партнером у компанії корумпованого чиновника РФ, а саме голови Роспромторгу Дениса Мантурова. Варто відзначити, що компанія все ж таки зареєстрована на сина Мантурова - Євгена, так як " російські чиновники не можуть мати власного бізнесу ". Проте з урахуванням того, що мажору Жені всього 23 роки і він досі навчається у МДІМВ на факультеті міжнародних економічних відносин, навряд чи фірмою керує саме він.. Про це також свідчить той факт , що Мантуров старший має досвід реєстрації активів на своїх родичів.. Він записав на дружину та на матір клініку пластичної хірургії, будинки, земельні ділянки, інше рухоме та нерухоме майно. До речі, станом на 2020 рік глава Роспромторгу очолив рейтинг найбагатших міністрів Росії і зайняв 24 позицію в журналі «Forbes» найбагатших держслужбовців і депутатів країни.

Російський хакер володіє часткою в 15% компанії, що належить сім'ї чиновника. Ймовірно, це нагорода “ за заслуги перед батьківщиною ”. Цікаво, що Кремль у відкриту “ вигороджує ” міжнародних злочинців, при цьому “ обіцяє розібратися з кіберпорушниками та покарати винних ”.. Відомо, що зареєстрована в жовтні компанія Мантурова , " створить міжнародний сервіс для спортсменів, який зробить сучасною та зручною організацію змагань ". Про який саме сервіс ідеться - не відомо, проте є підозри, що це буде гарна ширма для проведення незаконної хакерської діяльності на благо Кремля.