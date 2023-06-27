Розвал Росії розпочався: думка експертів

23:57 24 червня Київ, Україна

Розкол еліт у Росії практично досяг свого максимуму. У ніч із 23 на 24 червня ватажок терористичної організації ПВК «Вагнер» Пригожин вирішив знищити своїх головних опонентів Шойгу та Герасимова, які, як відомо, так і не дали йому боєприпасів.

Виступ пригожинської ПВК розпочався після того, як Міністерством оборони РФ було завдано удару по тилових позиціях «Вагнера». Колони найманців рушили на Росію і на ранок 24 червня і зайшли в Ростов-на-Дону. Пригожин, незадоволений діями військового керівництва РФ, не повідомив про масштаби його амбіції і де зупиняться його бойовики.

«Щиро кажучи, збройне повстання в Росії давно дозріло, проте не було лідера для того, щоб його очолити. Беззуба опозиція агресора у вигнанні та ув'язненні просто не мала силового ресурсу для радикальних дій і успішно прикривала свою безпорадність ліберальними поглядами. У той же час регіональні губернатори, які за час війни встигли обзавестися власними арміями, під назвою “добровольчі формування”, надто залежали від Кремля та Путіна.. Радикали з z -громадськості, кілька місяців невдоволені Путіним та всіма його поплічниками, не мала єдиного центру для початку революції. Пригожин став тією "сірником", яка підпалила "каністру з бензином". Маючи впливові зв'язки у ФСБ він почав діяти», — пишуть політологи.

«Однак варто пам'ятати, що Пригожин у цій історії не є добрим персонажем. Це все той же ватажок терористичного угрупування, яке катував і вбивав полонених, мирних громадян, проводив зачистку на окупованих територіях. За ступенем неприязні він нічим не відрізняється від будь-якого іншого російського командира, який прийшов в Україну з війною. Більше того, Пригожин почав своє повстання після того, як Шойгу видав указ, який фактично мав перевести в повне підпорядкування Міноборони РФ усі “добровольчі формування”, а значить і ПВК «Вагнер». До цього він хоч і виступав із гучними звинуваченнями на адресу Шойгу і Герасимова, проте не робив радикальних дій проти регулярної армії Росії. Тобто він просто боїться, що Путін поверне собі монополію на насильство, після чого голову найманців можна буде легко ліквідувати», — вважають військові експерти.

Проте початок пригожинського руху вже зіграв на руку ЗСУ і українські захисники розпочали наступ на бахмутському напрямку, досягнувши деяких успіхів. На думку бійця української армії Євгена Карася, тепер окупанти припинять наступальні дії, які почали проводити на лиманському напрямі.. Не означає, що російська армія здасться, а лінії оборони агресора залишаться без бійців. Однак загальна дезорієнтація, порушення ланцюжків постачання, відсутність і так поганого зв'язку стануть головними проблемами армії агресора, які не дозволять довго протистояти просуванню ЗСУ.

«Наступне рейд Пригожина зі своїми бойовиками вглиб Росії, а також заяви терориста про не перешкоду йому бійців різних силових структур РФ, підкреслює той факт, що Путін разом із Шойгу та політичним керівництвом давно втратили владу в країні.. Після рейду голови ПВК «Вагнер», де він не закінчився б, це дасть поштовх для інших радикалів, які або приєднаються до найманців, або почнуть діяти самостійно у власних інтересах», — пишуть українські політтехнологи.

Для України будь-який результат подій матиме позитивні наслідки. Якщо Пригожин буде зупинено, повстання людини, “створеної” та “вирощеної” особисто Путіним, завдасть важкого соціально-політичного удару по репутації російського президента.

При цьому боєздатність окупантів в Україні на якийсь час знизитися, а терористи з ПВК «Вагнер» будуть розподілені по всій лінії фронту і вже не становитимуть найефективнішу силу противника, як це було раніше.

Якщо Пригожин здобуде перемогу і зможе змінити, як мінімум, військове керівництво Росії, то це також на кілька місяців зміцнить дезорієнтацію в рядах окупантів.

Цей варіант військові аналітики коментують так: «Однак цей варіант має і негативні сторони. Зокрема, дії ПВК «Вагнер» на фронті неодноразово відзначалися як професійні західними та українськими експертами.. Терористи добре організовані (крім зеків, яких використовували для "м'ясних штурмів") і дисципліновані, застосовують ефективну тактику ведення бою, оснащені краще, ніж основна частина російських військ. Якщо Пригожин отримає широкі повноваження після зміни еліт у Росії, він візьметься за ретельну підготовку всієї армії агресора. Логічно, що це призведе до ускладнення виконання завдань ЗСУ.

Подібний результат прогнозувався незабаром після того, як окупантів було відкинуто від Києва. Громадянська війна в країні, якою керує диктатор з безмозглим урядом, що прокрався, цілком логічний сценарій, який, залежно від обставин, раною чи пізно втілитися в реальність».