22:45 30 квітень Київ, Україна

НАТО підтримало розслідування Чехії. Тим часом стало відомо, що співробітники ГРУ РФ підірвали склади боєприпасів не тільки у Врбетіце, але і в низці болгарських міст.

Офіційний представник альянсу заявив, що НАТО повністю на боці свого союзника - Чехії і висловив думку про необхідність покарати винуватців того, що сталося.

Великобританія, в свою чергу, також підтримала чехів у висилці російських дипломатів і засудила дії російських спецслужб.

Проте, поки країни-союзники висловлюють слова підтримки і засудження, незалежні видавництва проводять свої розслідування. Колись ці розслідування збігалися з офіційними версіями чеських поліціянтів у справі про вибухи боєприпасів у Врбетіце. Тепер журналістам вдалося з'ясувати, чому були підірвані боєприпаси, а також те, що вибухи були не тільки в чеському селі.

Виявилося, що зброю і боєприпаси, які зберігалися на складах, повинні були перевозити в Болгарію. Велика частина вмісту складу призначалася власнику компанії з виробництва зброї Омеляну Гебреву.

У 2014-2015 роках в Болгарії сталося 6 вибухів на збройових підприємствах. За даними розслідування, всі вони були здійснені спецагентами ГРУ, які приїжджали на територію Болгарії за підробленими паспортами. Часовий діапазон їхнього перебування збігається з трагедіями на підприємствах.