Поширення російських наративів в Білорусі

20:17 29 травень Київ, Україна

Про поширення агентів впливу РФ по всьому світу у відкритому доступі є величезна кількість інформації, яка останнім часом стає надбанням громадськості набагато швидше, ніж раніше. Характерно, що РФ вербує в Західних країнах не просто окремих представників, а цілі організації і політичні партії, зокрема, з метою лобіювання інтересів Кремля в цих країнах.

З огляду на політичне протистояння Мінська і Москви, яке досить серйозно загострилося, а також взаємні інформаційно-гібридні «атаки» влітку 2020 року, восени 2020 В.Путін почав відправляти відомих медійних агітаторів в Білорусь з метою необхідного для РФ заповнення білоруського інформаційного простору проросійським наративом і придушення «місцевих голосів».