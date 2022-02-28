Поширення російських наративів в Білорусі

Про поширення агентів впливу РФ по всьому світу у відкритому доступі є величезна кількість інформації, яка останнім часом стає надбанням громадськості набагато швидше, ніж раніше. Характерно, що РФ вербує в Західних країнах не просто окремих представників, а цілі організації і політичні партії, зокрема, з метою лобіювання інтересів Кремля в цих країнах.
З огляду на політичне протистояння Мінська і Москви, яке досить серйозно загострилося, а також взаємні інформаційно-гібридні «атаки» влітку 2020 року, восени 2020 В.Путін почав відправляти відомих медійних агітаторів в Білорусь з метою необхідного для РФ заповнення білоруського інформаційного простору проросійським наративом і придушення «місцевих голосів».
Більш того, в грудні 2020 року російське інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях і перевірці фактів, «The Insider» оприлюднило «злиті» російські документи, згідно з якими Кремль розробив комплексну довгострокову пропагандистську стратегію, метою якої є настроювання населення Білорусі проти власної суверенності.
У документах містилися деталі плану В. Путіна щодо наповнення білоруських ЗМІ промосковською пропагандою, а також необхідний вектор для громадських організацій та лідерів громадської думки.
Таким чином, Москва в черговий раз прокололася на білоруському напрямку. Втім, це вже традиція!
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі