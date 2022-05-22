Розпад Росії на автономні республіки, що врятує світ від російської агресії

23:21 21 травня Київ, Україна

На зустрічі 26 квітня у Кремлі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем президент Росії у ствердній формі заявив, що народи будь-якої держави не зобов'язані звертатися до центральної влади для проголошення свого суверенітету.

" Та чи інша територія будь-якої держави не зобов'язана звертатися за дозволом на проголошення свого суверенітету до центральної влади країни " , - сказав Путін, цитуючи рішення Міжнародного суду ООН з Косово під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році власна внутрішня “ єдність ” держави-спонсора тероризму почала давати тріщини.. З республік на зразок Бурятії чи Дагестану контрактники продовжують їхати на війну. Однак потік трун, що повертається, вже викликає там соціальне невдоволення. Наприклад, у Псковській області близько 100 військовослужбовців відмовилися вирушати у бій.

Конфлікти між центральною владою у Москві та регіонами вже почали з'являтися. Наприклад, наприкінці квітня один із головних кремлівських пропагандистів Володимир Соловйов звинуватив мешканців Уралу, звинувативши їх у “ антипатріотизмі ”. Це призвело до об'єднання місцевої влади з " опозицією " , для загального засудження зухвалих висловлювань Слов'єва.

8 травня , у Варшаві відбувся досить символічний захід під назвою « Форум вільних народів Росії». Його організували представники «Польського фонду солідарності журналістів», президент якого Кшиштоф Сковроньскі у вітальному слові сказав : “ Ми беззастережно солідарні з Україною, яка сьогодні бореться за свою свободу. Але повне визволення в нашій частині світу стане можливим лише тоді, коли всі народи, які все ще пригнічуються кремлівською імперією, стануть вільними ”. На Форумі у Варшаві тема “ деімперіалізації Росії ” стала центральною та домінуючою, оскільки, на думку учасників, вона є найважливішим завданням світової політики .

І справді Російська федерація , такою, якою вона мала стати, якби Путін не прийшов до влади, що складається з напівавтономних регіонів, які не мають єдиної зв'язки і стурбовані лише своїм внутрішнім розвитком, не становитиме загрози для цивілізованого світу.

Цікаво, що Форум вільних народів Росії, проведений у Варшаві польською владою, об'єднав громадянських активістів не лише національних республік.. Справді, спільнота Новосибірського державного університету активно виступала проти війни в Україні.. Регіоналістський рух існує і в Санкт-Петербурзі. Її представники виступають за відміну радянської назви свого регіону - Ленінградська область, за повернення їй історичної назви Інгерманландія та перетворення її в республіку.

Таким чином, у Росії вже є рухи, які хотіли б не просто припинити війну з Україною, а й стати незалежними від столиці.

По суті, в цьому полягає сенс федерації – коли кожен окремий регіон має право на введення власних законів, розподіл бюджету і право голосу при прийнятті внутрішніх змін в області. Невдоволення серед населення зростає тим сильнішим, чим жорсткішим стає влада Путіна. Він сам провокує розпад країни і надає фундамент для цього у вигляді своїх заяв, які на даний момент не підлягають критиці всередині держави-агресора.