20:29 21 грудень Київ, Україна

Милорад Додік, президент республіки Сербської Боснії та Герцеговини, зустрівся з Володимиром Путіним у Росії, щоб заручитися політичною підтримкою Кремля при можливому відділенні Республіки Сербської.. Посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов заявив минулого місяця, що не бачить проблем з ідеєю Мілорада Додіка про створення незалежної Республіки Сербської складі Боснії та Герцеговини.



Мілорад Додік, лідер боснійських сербів у Боснії та Герцеговині, заявив у жовтні, що Сербська Республіка почне виходити із загальних державних інститутів, включаючи армію, судову систему, податкову систему та служби безпеки.. Вже 10 грудня Національні збори сербської освіти проголосували за початок процесу, який може призвести не лише до розпаду Боснії та Герцеговини як держави, а й спровокувати нову балканську війну.

Події розгортаються в той момент, коли Росія проводить масоване нарощування військової сили на своєму кордоні з Україною, явно погрожуючи знову атакувати країну.. Новий конфлікт на Балканах стане відволіканням від плану Кремля для нового наступу на Україну, оскільки відкриє другий фронт для спрямування уваги США та Європи та зусиль щодо запобігання ескалації.



Додік протягом багатьох років виступав за відділення сербської освіти від Боснії та Герцеговини.. Він став активнішим у цьому питанні після того, як офіційні особи в сусідній країні Сербії почали просувати ідею «сербського світу» - формального політичного та інституційного об'єднання сербського населення, яке проживає у різних державах на Балканах.. Ця концепція є копією доктрини Путіна про «російський світ», яка стала виправданням анексії українських територій у 2014 році.

Росія використовувала етнічні розбіжності в Боснії та Герцеговині та підтримувала керівництво Республіки Сербської, спокушаючи його угодами в галузі енергетики та за допомогою місцевих сил безпеки. Оскільки сербська освіта не може утримувати власну армію відповідно до Дейтонських угод 1995 року, співпраця з Росією зосереджена в основному на навчанні та озброєнні поліції, що часто нагадує створення напіввійськових сил.. Додіку вдалося переконати Путіна зберегти поточну ціну на газ для Республіки Сербської, яка становить 290 доларів за тисячу кубометрів, тоді як ціни на європейському спотовому ринку цієї осені перевищили 1000 доларів.. Лідер боснійських сербів також заявив, що президент Росії підтримує продовження будівництва газопроводу «Турецький потік-2» із Сербії до Республіки Сербської.



Москва об'єдналася з Сербською республікою в заперечення проти місії Високого представника Організації Об'єднаних Націй у Боснії та Герцеговині та проти розширення Сил Європейського союзу чисельністю 700 осіб. Хоча Рада Безпеки ООН продовжила розгортання ЕСФОР у листопаді , вона зробила це під тиском Росії ціною приховування критичної доповіді новопризначеного Верховного комісара ООН Крістіана Шмідта. Колишній німецький дипломат попередив, що якщо Республіка Сербська створить власну армію, розділивши цим збройні сили Боснії та Герцеговини на дві частини, на Балканах будуть потрібні додаткові міжнародні миротворці, щоб зупинити провокацію до нової війни. Шмідту заборонили повідомляти в РБ ООН, що Боснія та Герцеговина стикається з найбільшою “ екзистенційною загрозою повоєнного періоду ” .

Як і лідер боснійських сербів, Росія не визнає нового високого представника, який обійняв посаду 1 серпня, але не був схвалений Радою Безпеки ООН, як наполягала Росія. Кремль розглядає посаду високопоставленого представника як " гальмо розвитку країни " . Проте основною вимогою Росії є суворе дотримання Дейтонських угод, особливо щодо рівності та незалежності Республіки Сербської. Більше того, Кремль вороже зустрічає будь-які спроби перегляду Дейтона з метою підвищення функціональності Боснії та Герцеговини як держави.

Додік, зі свого боку, скаржиться, що закони його країни приймаються іноземцями, особливо з огляду на закон, який забороняє заперечення геноциду під час балканських воєн, висунутий попереднім верховним представником ООН Валентином Інцько.. На зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Вархелджі 16 грудня Додік висловив сподівання, що закон буде скасовано і повторив, що сербська спільнота не визнає верховного представника ООН. Він також зазначив рішення парламенту, що відкривають шлях до відділення.