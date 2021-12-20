Витрати на утримання ЗСУ і Міноборони за 10 років

21:18 10 липень Київ, Україна

Витрати на оборону України складають значну частину держбюджету через стан війни. Ми пропонуємо подивитися, скільки грошей витрачала країна на утримання Міністерства оборони та Збройних сил України за останні 10 років, і скільки відсотків ВВП становили ці витрати.

У 2010 році за президентства Віктора Ющенка і Віктора Януковича витрати на Міністерство оборони становили 8,7 млрд грн або 0,8% від ВВП. Уряд тоді очолювали спочатку Юлія Тимошенко, а після президентських виборів - Микола Азаров.

У наступному році на Міноборони виділили більше грошей - 1,15 млрд грн, хоча по відношенню до ВВП нічого не змінилося, і витрати на оборону становили ті ж 0,8%.

У 2012 році оборонка отримала з бюджету вже 16,4 млрд грн, що до ВВП склало 1,1%. Через рік ситуація змінилася і Міноборони отримало з бюджету 15,3 млрд грн, що склало 1% ВВП. Майже така ж ситуація зберігалася і в 2014 році, незважаючи на зміну влади.

У 2015 році держава на оборону виділив 45,8 млрд грн або 2,3% ВВП. Через рік витрати зросли до 59,4 млрд грн або до 2,5% ВВП.

Значно зросли витрати на оборону в 2017 році, коли на міністерство з бюджету було виділено 68,8 млрд грн, хоча по відношенню до ВВП це склало 2,3%.

У 2018 році Україна виділила на Міноборони 86,6 млрд грн, що склало 2,4% ВВП. У минулому році цей показник виріс в грошовому вираженні до 103 млрд грн і до 2,6% ВВП.

Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні)

Формування бюджету-2020 почалося при президенті Володимир Зеленський і уряді Гройсмана, а завершилося при Гончаруку. Витрати на Міноборони склали рекордні 117,5 млрд грн. Також передбачені на оборону кошти складають найбільший відсоток ВВП за всю історію України - 2,9%. Втім, реальні витрати і номінальний ВВП 2020 року можна буде оцінити тільки в наступному році.