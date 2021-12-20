Витрати на утримання ЗСУ і Міноборони за 10 років

У 2018 році Україна виділила на Міноборони 86,6 млрд грн, що склало 2,4% ВВП. У минулому році цей показник виріс в грошовому вираженні до 103 млрд грн і до 2,6% ВВП.

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Формування бюджету-2020 почалося при президенті Володимир Зеленський і уряді Гройсмана, а завершилося при Гончаруку. Витрати на Міноборони склали рекордні 117,5 млрд грн. Також передбачені на оборону кошти складають найбільший відсоток ВВП за всю історію України - 2,9%. Втім, реальні витрати і номінальний ВВП 2020 року можна буде оцінити тільки в наступному році.