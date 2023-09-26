Радикальні заходи не допоможуть російській економіці

21:55 26 вересня Київ, Україна



У Росії не вщухає паливна криза. Раніше уряд агресора розробив механізм, який мав стримати експорт палива за кордон, натомість наситити країну валютою і зміцнити рубль. Заходи було вжито і всупереч очікування, ймовірно, ще сильніше вдарять по російській економіці.



21 вересня російський уряд, на чолі з Мішустіним, ухвалив одразу два ключові розпорядження. Перше про тимчасову заборону на вивіз із країни бензину та дизельного палива. Друге – про запровадження експортних мит із прив'язкою до курсу рубля. Ці заходи було вжито у зв'язку з паливною кризою в Росії. По всій країні спостерігається нестача палива, а світове зростання цін на нафту спільно з рублем, що слабшає, дали можливість місцевим виробникам бензину і дизеля заробляти більше звичного на експорті нафтопродуктів.



Паливна криза в Росії почалася у зв'язку з кількома факторами. По-перше, як зазначено вище, це повальний тренд на розпродаж бензину та дизеля за кордон через високу рентабельність. По-друге, поглинання палива армією окупантів. Міноборони РФ закуповує у місцевих виробників бензин і дизель за суворо встановленими цінами, тоді як інших оптових покупців відпускна ціна значно вище. По-третє, нових нафтопереробних потужностей у Росії не побільшало, а ті, що є, все частіше стикаються з проблемами ремонту імпортних комплектуючих. Це, крім іншого, ще більше б'є за рентабельністю виробництва нафтопродуктів.

Таким чином, заборона на експорт бензину та дизеля призведе до банкрутства незалежних нафтопереробних компаній, а держгігантів змусить скоротити виробництво до мінімуму.. Нафтопродукти, які раніше надходили з Росії, тепер поставлятимуться на світовий ринок китайськими та індійськими нафтопереробниками.



Введення експортного мита, своєю чергою, покликане зміцнити рубль. Суть його полягає у вилученні державою прибутку, який компанії отримують за рахунок послаблення національної валюти. Щоб заплатити новий податок, нафтопереробним компаніям доведеться продавати більше валюти, тим самим зміцнюючи рубль. Однак насправді ситуація буде протилежною.



Заборона експорту нафтопродуктів і запровадження нових мит негативно позначиться обсягах експорту, отже, експортна виручка знизиться. Тож тиск на карбованець може лише посилитися. Надії на те, що експортери просто переключаться на внутрішній ринок, що стримає інфляцію, швидше за все, не виправдаються. Постраждати можуть виробники товарів, якими російський ринок і так насичений. І якщо їм стане невигідно експортувати те, що країна споживати не в змозі, доведеться скорочувати виробництво з усіма наслідками. Додати сюди різке підвищення ставок Банком Росії – і можна сміливо прогнозувати рецесію, з якої економіку навіть військово-промисловий комплекс через природні обмеження не витягне.



Ухвалення агресором радикальних заходів, які, на думку експертів, Кремль приймати не повинен був, свідчить про розгубленість уряду РФ. Вони не в змозі стабілізувати економіку, хоча, заради справедливості, низка авторитетних експертів прогнозували більш позитивний і м'який спад у Росії з подальшою стабілізацією. Але навіть крайні заходи, як заборона за експорт, який, здавалося б, Кремль має лише розширювати задля компенсації втрати західних ринків збуту та запровадження податку на продаж нафтопродуктів, не може вплинути на процес рецесії. Економіка агресора ще не досягла "дна" і продовжує падати.