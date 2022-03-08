Заради влади: Путін проти опозиції

02:56 12 жовтень Київ, Україна

Володимир Путін влаштовує показове побиття протестувальників. Показник шкали сили режиму Кремля різко підвищується в очах президента і падає у народу. Як і для чого Путіну необхідно тримати свій народ в страху і злиднях, далі в статті.

При владі пів життя. Саме так можна прокоментувати діагноз багатьох пострадянських правителів і політиків. Нескладно здогадатися, що такі люди не можуть запропонувати нічого кардинально нового для того, щоб країна вийшла з боргових ям і почала, хай не стрімко, але хоча б стабільно розвиватися. Та й просто в брехливі обіцянки цих людей перестають вірити.

Тому, рано чи пізно люди починають розуміти, що їхній звичний, але вже бездіяльний правитель всім набрид і його треба змінити. В Україні з цим не було проблем, в Естонії, Латвії та Литві теж. А ось в інших країнах колишнього Союзу справи йдуть набагато гірше. І чим довше при владі залишається правитель, тим тоталітарнішим стає режим, тим суворіше застосовуються методи для придушення бажань і звичаїв людей, які вимагають змін.

Білорусь, наприклад, тільки зараз виходить на рівень - "Новий президент - шанс на краще життя".

У Росії ж навряд чи настануть зміни до 2024 року (чергові вибори в країні). Тому до цього терміну у Путіна є час для підготовки.

Як можна бачити, він вже зараз усуває конкурентів. Отруєння Навального - яскраве тому підтвердження. Зникнення затятих супротивників Кремля і загрози справжнім опозиціонерам тривають і набирають обертів. До людей вламуються в квартири, влаштовують обшуки без ордерів і понятих, підкидають докази, фальсифікують справи.

Ухвалення закону про несанкціоновані мітинги дозволяє силовикам в будь-який момент звинуватити людей в тому, що вони представляють загрозу національній безпеці. Хоча справжні злочинці продовжують грабувати і вбивати. Головне, не забути поділитися з "царем".

Путін вважає, що все робить правильно, однак забуває про те, що його завданням є забезпечення свого народу максимально комфортними умовами для життя.