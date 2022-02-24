Заради чого російські олігархи втратили мільйони доларів

01:10 24 лютий Київ, Україна

У зв'язку з визнанням псевдореспублік, а також із затвердженням уряду Росії ввести війська в Україну, проти кремлівської еліти, банківського сектору та медіаресурсів почали вводити санкції. Проте, ще запровадження санкцій, лише після слів Путіна у тому, що він визнає окуповані території “ незалежними ” , його близьке оточення почало втрачати величезні суми.

Усього за одну добу після того, як Путін зважився на фатальну авантюру і підписав “ указ про визнання незалежності ” непідконтрольної Україні території, російські олігархи втратили 8 млрд доларів..

Згідно з видавництвом «Forbes» , найбільше втратив власник компанії «Лукойл» Вагіт Алекперов – 946 млн доларів. Слідом за ним йдуть Леонід Міхельсон – « Новатек » – 927 млн доларів, а також його партнер Геннадій Тимченко – 906 млн доларів. Мабуть, це свого роду дивіденди за півторагодинну лекцію Путіна про історію.

Необхідно відзначити, що на засіданні Ради Безпеки РФ, яке передувало екскурсу президента в історію, був помічений годинник міністра оборони Шойгу. І мова не про їхню цінність. Час на хронометрі відрізнявся від “ прямої трансляції ” Радбезу на 5 годин. Це означає, що рішення, яке показали світові, було ухвалено відносно давно. Офіційна влада РФ пізніше визнала, що ефір був записаний, проте не побачили в цьому " нічого такого " .

Проте, записаний ефір, члени Радбезу, що запинаються у своїх виступах, нездатні окремо мислити від глави держави, їхні тремтячі руки під час промов говорять про бажання Путіна показати, що рішення про “ визнання ” прийняли всі разом. Так само було і зі зміною Конституції РФ. Спочатку проголосувала Дума, потім його " кишенькові " чиновники підтримали це рішення, сказали йому особисто, та й " у Путіна просто не залишилося вибору, щоб їх підтримати " .. Метою відео також є демонстрація, що в Росії немає розколу еліт, вони є єдиними і останнє слово залишається за “ імператором ” .

Проте його рішення насамперед вплинуло на “ товщину ” гаманців олігархів ще до введення санкцій.. Природно, що їхній такий розклад не влаштовує. При збереженні тих самих позицій, при діалозі , якщо його можна так назвати, із Заходом, при військовій напруженості , а не військових діях, при тиску за дотриманням «Мінських домовленостей » тощо , олігархи могли б і надалі підвищувати ціни на газ , нафту, жити розкішним життям. Однак Путін вирішив – Путін зробив. Після введення перших санкцій 22 лютого, російські мільярдери поки що , " зчепивши зуби " і продовжуючи втрачати свої капітали, терплять. Але чи довго вони ще терплять сталінські замашки господаря Кремля? Скільки ще залишилося часу до того, як вони вирішать змінити крісло президента, як це було 1999 року? Питання часу.