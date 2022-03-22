П'ять питань президента: світовий досвід

21:03 27 жовтня Київ, Україна

На місцевих виборах 25 жовтня виборці відповіли на 5 питань Володимира Зеленського, ми вивчили світовий досвід з усіх питань президента.

Питання Зеленського №1 про довічне ув'язнення за корупцію

Нагадаємо, що в Україні за корупційні злочини в особливо великих розмірах можна сісти у в'язницю на 12 років. Це найсуворіше покарання, передбачене Кримінальним кодексом України. Правда, поки ніхто з чиновників не сів так надовго, а більшість справ розвалюється ще на етапі слідства, або ж в суді.



Також до 12 років позбавлення волі за «велику» корупцію можуть засудити в судах Туреччини та Італії.



Більш гуманний підхід до корупціонерів в Фінляндії, де найбільший термін за цей злочин - всього 4 роки. У Данії та Швеції - 6 років. Правда, і про корупцію в цих країнах можна почути не так вже й часто, як в тій же Україні або Італії.



У Сінгапурі і Великобританії за корупцію в особливо великих розмірах можна потрапити за ґрати до 7 років, в Португалії - до 8 років.



Німеччина і Франція не такі поблажливі до топ корупціонерів. Законодавство цих країн передбачає до 10 років позбавлення волі за такі злочини.



Більш суворе покарання - до 15 років ув'язнення, можна отримати за «велику» корупцію в США, Білорусі, Казахстані, Грузії, РФ, Хорватії. Канада обмежилася максимальним терміном ув'язнення в 14 років.



Що стосується довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, таке покарання передбачено в низці країн, зокрема, в Індонезії, Південній Кореї та на Філіппінах.



Залежно від складності злочину в деяких країнах довічне ув'язнення може здатися подарунком, тому що найсуворіший вирок передбачає смертну кару. Такий варіант може очікувати топ корупціонерів в Таїланді, Ірані, Іраку, КНДР, В'єтнамі та на Кубі.





Жахливий факт - довічне ув'язнення з відрубуванням руки може спіткати корупціонера-чиновника в ОАЕ і Саудівській Аравії.

Питання Зеленського №2 про вільну економічну зону

Під вільною економічною зоною в ОПУ мають на увазі територію України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.



Відразу шість вільних економічних зон функціонують в сусідній Білорусі, по одній в кожному регіоні: «Брест», «Гомель-Ратон», «Мінськ», «Вітебськ», «Могильов», «Гродноінвест». Працює одна особлива економічна зона - «Бреміно-Орша», створена тільки торік. Резиденти території ВЕЗ звільняються від податку на прибуток і нерухомість, мита на імпортну сировину, а також орендної плати за землю.



Чотири економічні зони - «Альянс», «Меридіан», «Мегри», «ЕКОС» - функціонують в Вірменії. Рішення про створення ВЕЗ було прийнято відносно недавно, в 2011 році. У бізнесу, який працює на території цих зон, є низка переваг: пільгове оподаткування, звільнення від податку на дивіденди, нерухомість і майно, відсутність обмежень на конвертацію валюти, звільнення від імпортних і експортних мит.



Кожна економічна зона у Вірменії має свою спеціалізацію. Наприклад, ВЕЗ «Альянс» орієнтована на виробництво і експорт високих та інноваційних технологій (фармацевтика, електроніка, альтернативна енергетика і так далі). ВЕЗ «Меридіан» організована для ювелірної, алмазної і годинникової промисловості. ВЕЗ «Мегри» орієнтована на сільське господарство, культуру, туризм і сферу розваг. Останньою, в 2018 році, створили зону «ЕКОС» - для компаній у сфері високих технологій.



В Італії функціонує зона вільного порту міста Трієст. На його території від мит та інших зборів звільнені товари, які надходять в порт по морю. Це сприяє розвитку торгівлі між Італією та іншими країнами Середземномор'я.



У Румунії з 2007 року вільною економічною зоною є порт Констанца. Вигода від цієї зони така ж, як і в Італії - розвиток торгівлі з країнами Чорноморсько-Середземноморського басейну. У порту від митного декларування звільнені транзитні товари, також діє звільнення від платежів на імпортне обладнання, апаратуру і транспортні засоби (крім легкових автомобілів).





Вільні економічні зони працюють в Нідерландах на острові Кюрасао. У цій ВЕЗ немає імпортних і експортних мит, відсутній податок з продажів, податки на нерухомість і власність. Все це сприяє розвитку торгівлі між Нідерландами та країнами Південної Америки.

Питання Зеленського №3 про скорочення кількості нардепів

Конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів (після анексії Криму фактично стало 423). Населення України становить приблизно 41,6 млн осіб, на одного депутата припадає 92,4 тисячі українців.



Близька до цього ситуація в Канаді - там на одного депутата припадає 106,4 тисячі громадян. У Гватемалі один депутат представляє інтереси 101,6 тисячі осіб, в парламенті 160 членів, а населення становить 16,3 млн. Менше 10 млн - населення Азербайджану, на одного депутата (всього їх 125) - 76,9 тисячі осіб.



Якщо в Україні скоротять кількість нардепів до 300, то на одного парламентаря припадатиме 138,6 тисячі громадян. Приблизно таке ж співвідношення зараз в ПАР - на одного депутата (їх 400 в нижній палаті) припадає 138,2 тисячі осіб. У Німеччині на одного депутата є 136,6 тисячі громадян. Нижня палата парламенту складається з 598 депутатів, а населення країни - 81,7 млн.





У Туреччині в парламенті 600 членів, при населенні країни в 78,3 мільйона на одного депутата припадає 130,5 тисяч осіб.

Питання Зеленського №4 про легалізацію медичного канабісу

Першою країною в світі, яка повністю легалізувала марихуану, став Уругвай. Продавати її можуть тільки офіційні органи. Купити - можуть тільки громадяни старше 18 років, які попередньо зареєструвалися в спеціальній базі банних. Іноземним туристам купувати і вживати марихуану заборонено.



Друга країна в світі, де повністю дозволений канабіс - Канада. З 2001 року в країні дозволили використання медичної марихуани, в 2018 вживання стало повністю законним. Купувати, продавати, зберігати (до 30 грамів) і вирощувати її в невеликих кількостях можуть громадяни старше 18 років.



Вживання канабісу в медичних цілях дозволено в деяких європейських країнах - Данії, Австрії, Італії, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Крім того, медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі. В Ізраїлі вживати марихуану з дозволу лікаря можна з 1994 року, а в 2017 році уряд пом'якшив покарання за вживання в громадському місці - тепер за це загрожує штраф, а не кримінальна відповідальність.



У багатьох країнах, у тому числі європейських, вживання канабісу дозволено, але з обмеженнями. У Нідерландах марихуану купувати і вживати можна лише в спеціальних магазинах і кофешопах (максимум 5 грамів на людину). У Німеччині марихуана нелегальна, але за особисте вживання в невеликих кількостях не карають. Причому в кожному регіоні встановлений свій обсяг марихуани для особистого володіння. Частково легалізований канабіс також в Британії, Бельгії, Іспанії, Португалії, Чехії, Словенії, Хорватії, Норвегії, Греції, Непалі, Австралії, Грузії, Індії.



У США в кожному штаті свої правила щодо марихуани. Вживати виключно в медичних цілях можна в штатах Аризона, Арканзас, Делавер, Флорида, Гаваї, Монтана, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Род-Айленд, Коннектикут, Іллінойс, Мічиган. У рекреаційних цілях дозволено вживати в штатах Каліфорнія, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мен, Массачусетс.





Крім України, повністю заборонено вживання канабісу в Білорусі, Вірменії, Угорщині, Азербайджані, Китаї, Єгипті, Ірані, Іраку, Афганістані, Йорданії, Саудівській Аравії і деяких інших країнах.

Питання Зеленського №5 про Будапештський меморандум

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великобританією і Росією. Україна, відмовляючись від ядерного арсеналу, отримала гарантії від трьох держав в своїй безпеці і збереження територіальної цілісності. В Офісі президента вважають, що положення меморандуму потрібно актуалізувати: «Актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі відновити втрачені за час можливості, створивши значно міцніші переговорні позиції разом по Донецьку, Луганську та Криму».



Крім України Будапештський меморандум був підписаний також з Казахстаном і Білоруссю, які відмовилися від свого ядерного арсеналу на користь Росії. Гарантами виступили ті ж країни - США, Росія і Великобританія. Згідно з документом, вони повинні гарантувати територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, незастосування сили, а також надати допомогу в разі військової агресії.



У 90-их роках від ядерного арсеналу добровільно відмовилася Південно-Африканська Республіка. Це сталося після обрання президентом Фредеріка Віллема де Клерка та завершення періоду апартеїду. У 1991 році країна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї, що допомогло зробити внесок у стабільність в регіоні.



Згорнула також свою ядерну програму Лівія. Від своїх намірів створити зброю країна відмовилася в 2003 році, в обмін на це США і Великобританія відновили з Лівією дипломатичні відносини і зняли санкції (втім, вони були відновлені після початку громадянської війни в 2011 році). Також США виключили Лівію зі списку країн, що підтримують тероризм.





Сьогодні ядерною зброєю володіють США, Росія, Франція, Китай і Великобританія, ці держави підписали договір про її нерозповсюдження. Володіють ядерною зброєю, але не підписали договір, Пакистан, Індія і КНДР (спочатку підписала, але потім вийшла з нього). Ізраїль офіційно не визнає наявність у нього ядерного арсеналу.