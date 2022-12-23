Путінський вплив у росії слабшає на тлі війни в Україні, вважають експерти

11:38 23 грудня Київ, Україна

«Явним показником того, що путін почав серйозно побоюватися за своє становище в росії, стало скасування диктатором усіх його щорічних зустрічей із пресою, федеральними зборами, прямою лінією. У той самий час він не зник з інформаційного простору і з'являється то на фронті, то спілкується зі своїми підлеглими, то літає до Киргизстану. Очевидно, що путін не просто перестав брати участь у внутрішній політиці держави, він тепер не може навіть спілкуватися на цю тему, бо не знає, що відповідати на питання “виборців”, — заявили експерти.

Путін на всіх зборах нагадував про те, що робить для росії на світовій арені . У 2022 році європейська спільнота відвернулася від росії та від путіна і активно підтримує Україну.

Серйозним ударом аналітики вважають запровадження стелі цін на нафту, яку ввели ЄС та G7. Путін пообіцяв “дати рішучу” відповідь на такий крок. Кроком цим, ймовірно, стали продажі нафти до Індії та інших країн зі знижками.

Тим часом ціна на нафту марки «Urals» становить 50-55 доларів за барель, що нижче за цінову межу і приблизно на 30 доларів нижче за поточний рівень нафти марки «Brent» . Ще більшим ударом для путіна стала відмова Казахстану та Узбекистану, яких він вважав своїми союзниками, від запропонованого ним «газового союзу».

Іншим провалом диктатора на геополітичній арені стала спроба розширення ідеї будівництва "газового хаба" в Туреччині, яку він докладно виклав у телефонній розмові з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом 11 грудня, сподіваючись переконати турецького автократа виявити стриманість на Кавказі.

Ердоган, тим часом, зацікавлений у збільшенні потужностей транскаспійського газопроводу (який росія завжди намагалася заблокувати), про що він повідомив під час недавнього візиту до Туркменістану.

Без перебільшення найголовнішим провалом у 2022 році для путіна стало його вторгнення в Україну . Наратив у тому, що “все йде за планом” не тільки нікого не влаштовує у росії, а й іноді викликає роздратування серед широкого загалу населення. Прагнучи продемонструвати своє повне залучення до війни, 16 грудня путін, відвідав штаб російських військ в Україні, а потім відправив шойгу "на передову". OSINT-спільноти заявили, путін “відвідав штаб в Україні” у Ростові-на-Дону, а міністр оборони рф пролітав над окопами у Криму. До речі, картинка в ролику, нібито з ілюмінатора шойгу, ймовірно, була взята з іншого відео, зробленого в теплу пору року, адже на землі чітко видно зелену траву.

«Незадоволеними залишаються і родичі мобілізованих, які не перестають повідомляти про замерзаючих, голодуючих, погано укомплектованих чоловіків та батьків на фронті. Бахмут, який за останні кілька місяців став найгарячішою точкою на фронті, агресор ніяк не може взяти, витрачаючи при цьому багато грошей і ресурсів», — повідомляють військові аналітики.

Вони зазначають, що розмови про можливий наступ москви на Київ неспроможні, оскільки наступати нема чим.

«Спекуляції про можливий новий наступ росії на Київ знову привернули до себе увагу після візиту путіна до мінська 19 грудня, але через брак танків, втрачених у величезних кількостях за весь час війни, деморалізована армія здатна лише утримувати свої оборонні рубежі, а білоруська армія має недостатньо наступальних можливостей для цього», - заявляють фахівці у галузі військової справи.

Російська армія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни. «Пропаганда почала особливо акцентувати на цьому увагу, вихваляючи путіна та суровікіна за людожерські рішення. Здавалося б, на цьому можна було зіграти, виступаючи у щорічних зверненнях, проте Київ почав бити по стратегічних аеродромах росії за сотні кілометрів від кордону, що стало прямою відповіддю за терор кремля. Більше того, саме безперервні удари по енергетиці України остаточно переконали США передати Києву MIM-104 «Patriot», незважаючи на істерики рф цього не робити. Більше того, “настійні рекомендації” Заходу не завдавати ударів по території росії і навіть Криму, зовсім зникли з порядку денного. Тепер навіть російські “експерти” прогнозують передачу Україні безпілотників MQ-1C Grey Eagle, крилатих ракет Storm Shadow та реактивних систем залпового вогню TRLG-230, що до рішення путіна вести війну з енергетикою нашої країни було на рівні розмов. До речі, деякі з перелічених вище озброєнь Україна вже могла отримати, вважають військові аналітики.