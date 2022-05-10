Путін виступив із промовою, якій не вірять лідери західних країн

На Раді законодавців 27 квітня президент росії заявив, що "Україну підштовхнули до війни з росією".
Довели до зіткнення, до прямого зіткнення. Підштовхнули Україну до прямого зіткнення з росією, з нашою країною” – висловився глава кремля.
Але як тоді можна пояснити той факт, що саме росія першою завдала ударів по території України і як пояснити те, що у 2014 році був анексований Крим, а протягом кількох років на Донбас безперервно йшла допомога для протистояння Києву.
Український уряд неодноразово наголошував, що має намір вирішувати питання ОРДЛО дипломатичним шляхом, і не збирається нападати на рф.
Не секрет, що такі методи – вбивство прямо на вулиці своїх власних журналістів, політичних діячів – застосовувалися в Україні останніми роками досить часто. Тепер вирішили перенести цю практику на нашу територію. Мабуть, у цьому епізоді путін вирішив згадати нещодавній “замах” на свого володимира соловйова.
Нагадаємо в росії і раніше скоювались вбивства журналістів:
Ганна Політковська – російська журналістка, прессекретарка видання «Новая газета», громадська діячка, правозахисниця та письменниця. Приділяла особливу увагу конфлікту у Чечні. 7 жовтня 2006 року була застрелена у ліфті свого будинку.
Анастасія Бабурова – з жовтня 2008 року – позаштатна співробітниця «Нової газети». Була смертельно поранена у голову 19 січня 2009 року і померла на 26-му році життя.
Ігор Домніков – журналіст «Нової газети», редактор відділу спецпроєктів газети. 12 травня 2000 став жертвою замаху в центрі москви, в результаті якого помер 16 липня 2000 року.
Наталія Естемірова – російська правозахисниця, журналістка, співробітниця представництва Правозахисного центру «Меморіал» у Грозному. Її вбили 15 липня 2009 року.
Путін згадав також про демократію у своїй країні, заявивши: "Саме народ і тільки народ росії є джерелом влади в нашій країні".
Тут, ймовірно, він із задоволенням вірить ЦВК та державним соціологам, які малюють для свого диктатора цифри, що задовольняють його.
Важливим є і всім відоме ставлення Кремля до незалежних джерел інформації, які заблокували після початку повномасштабного наступу.
Крім того, путін пригрозив західним країнам: “Наші зустрічні удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими. У нас для цього є всі інструменти, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми не будемо хвалитися, ми їх використаємо, якщо потрібно. І хочу, щоб усі про це знали, всі рішення у нас із цього приводу прийнято”.
«Якщо спочатку, після 24 лютого, Захід серйозно сприймав такі загрози і намагався не провокувати агресора на застосування тих самих “інструментів”, то зараз ніхто не звертає на це увагу. Той образ путіна, який будувався раніше, перестав діяти», - пишуть експерти в галузі політології.
Довели до зіткнення, до прямого зіткнення. Підштовхнули Україну до прямого зіткнення з росією, з нашою країною” – висловився глава кремля.
Але як тоді можна пояснити той факт, що саме росія першою завдала ударів по території України і як пояснити те, що у 2014 році був анексований Крим, а протягом кількох років на Донбас безперервно йшла допомога для протистояння Києву.
Український уряд неодноразово наголошував, що має намір вирішувати питання ОРДЛО дипломатичним шляхом, і не збирається нападати на рф.
Не секрет, що такі методи – вбивство прямо на вулиці своїх власних журналістів, політичних діячів – застосовувалися в Україні останніми роками досить часто. Тепер вирішили перенести цю практику на нашу територію. Мабуть, у цьому епізоді путін вирішив згадати нещодавній “замах” на свого володимира соловйова.
Нагадаємо в росії і раніше скоювались вбивства журналістів:
Ганна Політковська – російська журналістка, прессекретарка видання «Новая газета», громадська діячка, правозахисниця та письменниця. Приділяла особливу увагу конфлікту у Чечні. 7 жовтня 2006 року була застрелена у ліфті свого будинку.
Анастасія Бабурова – з жовтня 2008 року – позаштатна співробітниця «Нової газети». Була смертельно поранена у голову 19 січня 2009 року і померла на 26-му році життя.
Ігор Домніков – журналіст «Нової газети», редактор відділу спецпроєктів газети. 12 травня 2000 став жертвою замаху в центрі москви, в результаті якого помер 16 липня 2000 року.
Наталія Естемірова – російська правозахисниця, журналістка, співробітниця представництва Правозахисного центру «Меморіал» у Грозному. Її вбили 15 липня 2009 року.
Путін згадав також про демократію у своїй країні, заявивши: "Саме народ і тільки народ росії є джерелом влади в нашій країні".
Тут, ймовірно, він із задоволенням вірить ЦВК та державним соціологам, які малюють для свого диктатора цифри, що задовольняють його.
Важливим є і всім відоме ставлення Кремля до незалежних джерел інформації, які заблокували після початку повномасштабного наступу.
Крім того, путін пригрозив західним країнам: “Наші зустрічні удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими. У нас для цього є всі інструменти, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми не будемо хвалитися, ми їх використаємо, якщо потрібно. І хочу, щоб усі про це знали, всі рішення у нас із цього приводу прийнято”.
«Якщо спочатку, після 24 лютого, Захід серйозно сприймав такі загрози і намагався не провокувати агресора на застосування тих самих “інструментів”, то зараз ніхто не звертає на це увагу. Той образ путіна, який будувався раніше, перестав діяти», - пишуть експерти в галузі політології.
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