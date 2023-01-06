Путін увійшов у новий рік із невирішеними проблемами минулого, думка експертів

Підхід Путіна до управління державою полягає у присвоєнні собі перемог та уникнення будь-яких проблем, заявили західні політологи.
«Найгірше те, що «телевізор» зміг переконати і Західних політиків у «грізному і могутньому» Путіні – «мачо верхи на ведмеді, з яким краще не зв'язуватися». Українці показали всьому світу, що диктатор здатний лише на підлий обман і після 24 лютого, у його погрози вірять лише росіяни. Однак накопичені та невирішені проблеми з 2022 року незабаром можуть обрушити принаймні частково картинку в головах найвідданішої Z-публіки», - заявляють аналітики.
«Тепер, росіяни перебувають у страху перед другою хвилею призову на війну, після якої, ймовірно, буде і третя. Де та грань, після якої вичерпається зомбований резерв, неясно», — вважають політологи.
Експерти не залишають надій, що цей процес посилить не лише депресію у суспільстві агресора, а й спровокує реальні протести.
Війна забирає дедалі більше грошей із бюджету, в якому з 2022 року видніється зяюча діра. Замість вирішення проблеми, Кремль знову створюється ілюзію “стійкої економіки”. Бюджетні маніпуляції допомагають придушити інфляцію, але загальні масштаби економічного спаду та деградації залишаються замаскованими і, безперечно, заглиблюватимуться.
Путін неодноразово заявляв, що Росія зруйнувала старий, несправедливий світовий порядок, у якому домінували Сполучені Штати.
«Основні надії Кремля покладаються на послаблення складних економічних зв'язків між США та Китаєм, а також на зростання напруженості між ними, що теоретично має зробити Росію більш цінним союзником для Пекіна.. Водночас, після очевидного провалу Путіна у війні, глава КНР підтримує якнайшвидше припинення бойових дій.. Крім того, ядерні загрози диктатора викликають у лідера піднебесної бажання підтримати західні санкції повною мірою та засудити РФ до ООН», - заявляють економісти.
«Це лише зміцнило мотивацію українців продовжувати бій, а Захід почав постачати Києву зброю, передача якої раніше обговорювалася лише у далекій перспективі.
Тепер Росія могла б вести війну лише з метою утримання раніше захоплених українських територій, але Путіну, як і раніше, потрібний “успіх”, хай навіть символічний, щоб довести, що війна справді “йде за планом”. Єдиним населеним пунктом, де агресору загрожує гіпотетичний успіх, є Бахмут. Але навіть якщо ціною колосальних втрат, загарбникам вдасться його взяти, навряд чи це стане символічною перемогою.. А новий повномасштабний наступ з великою ймовірністю знищить всю російську армію і без того деморалізовану і слабо забезпечену. З іншого боку, українські захисники одержують нову зброю від Заходу, яка дозволяє вести перевірену маневрену мобільну війну. Агресор не може нічого протиставити ударам по командних пунктах, логістичним шляхам, складам з боєприпасами.. А найменший тактичний успіх ЗСУ знаходить відгук серед російської аудиторії», — заявляють політтехнологи.
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