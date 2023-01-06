Путін увійшов у новий рік із невирішеними проблемами минулого, думка експертів

20:08 06 січня Київ, Україна

Підхід Путіна до управління державою полягає у присвоєнні собі перемог та уникнення будь-яких проблем, заявили західні політологи.

До 24 лютого 2022 року пропаганда успішно справлялася із завданнями уряду РФ, заявляючи про вирішені проблеми в державі, коли вони поступово вирішувалися “самі собою”.

«Путін зустрів 2023 рік із невирішеними питаннями минулого року, які продовжують накопичуватися як “снігова куля” і незабаром знищать її, а можливо, і всю Росію», - повідомили політології на умовах анонімності.

Антизахідна риторика кремлівських пропагандистів створювала повне враження, що РФ готується до збройного конфлікту з НАТО, якщо Захід відмовиться виконувати умови Путіна . Розповіді про “нове” російське озброєння переконали споживачів Соловйових та Скабеєвих у “непереможності” армії та флоту.

«Найгірше те, що «телевізор» зміг переконати і Західних політиків у «грізному і могутньому» Путіні – «мачо верхи на ведмеді, з яким краще не зв'язуватися». Українці показали всьому світу, що диктатор здатний лише на підлий обман і після 24 лютого, у його погрози вірять лише росіяни. Однак накопичені та невирішені проблеми з 2022 року незабаром можуть обрушити принаймні частково картинку в головах найвідданішої Z-публіки», - заявляють аналітики.

Першим, реально серйозним ударом стала вереснева мобілізація . «В той момент росіяни остаточно мали зрозуміти, що війна не йде “за планом”, про що їм невтомно намагається навіяти “телевізор”, - пишуть політтехнологи.

На їхню думку, мобілізація не вирішила проблем російської армії на фронті, проте створила хвилю обурень у суспільстві.

«Тепер, росіяни перебувають у страху перед другою хвилею призову на війну, після якої, ймовірно, буде і третя. Де та грань, після якої вичерпається зомбований резерв, неясно», — вважають політологи.

Експерти не залишають надій, що цей процес посилить не лише депресію у суспільстві агресора, а й спровокує реальні протести.

Але якщо майбутні хвилі мобілізації підвищують градус занепокоєння серед молодого покоління, то абсолютно всі вікові верстви стосується економічної кризи в Росії, - заявляють фахівці в галузі економіки.

Війна забирає дедалі більше грошей із бюджету, в якому з 2022 року видніється зяюча діра. Замість вирішення проблеми, Кремль знову створюється ілюзію “стійкої економіки”. Бюджетні маніпуляції допомагають придушити інфляцію, але загальні масштаби економічного спаду та деградації залишаються замаскованими і, безперечно, заглиблюватимуться.

Скорочення видобутку нафти і природного газу, обумовлене режимом західних санкцій, що поступово посилюється, помножить ефект урізаних санкціями експортних цін і завдасть такої важкої шкоди державному бюджету РФ.

Путін неодноразово заявляв, що Росія зруйнувала старий, несправедливий світовий порядок, у якому домінували Сполучені Штати.

На його думку не згодні політологи, які вважають, що «дії президента РФ призвели лише до різкого зниження ролі Росії у світі».

«Основні надії Кремля покладаються на послаблення складних економічних зв'язків між США та Китаєм, а також на зростання напруженості між ними, що теоретично має зробити Росію більш цінним союзником для Пекіна.. Водночас, після очевидного провалу Путіна у війні, глава КНР підтримує якнайшвидше припинення бойових дій.. Крім того, ядерні загрози диктатора викликають у лідера піднебесної бажання підтримати західні санкції повною мірою та засудити РФ до ООН», - заявляють економісти.

Вичерпавши можливості перемагати на полі бою, Путін наказав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

«Це лише зміцнило мотивацію українців продовжувати бій, а Захід почав постачати Києву зброю, передача якої раніше обговорювалася лише у далекій перспективі.

Тепер Росія могла б вести війну лише з метою утримання раніше захоплених українських територій, але Путіну, як і раніше, потрібний “успіх”, хай навіть символічний, щоб довести, що війна справді “йде за планом”. Єдиним населеним пунктом, де агресору загрожує гіпотетичний успіх, є Бахмут. Але навіть якщо ціною колосальних втрат, загарбникам вдасться його взяти, навряд чи це стане символічною перемогою.. А новий повномасштабний наступ з великою ймовірністю знищить всю російську армію і без того деморалізовану і слабо забезпечену. З іншого боку, українські захисники одержують нову зброю від Заходу, яка дозволяє вести перевірену маневрену мобільну війну. Агресор не може нічого протиставити ударам по командних пунктах, логістичним шляхам, складам з боєприпасами.. А найменший тактичний успіх ЗСУ знаходить відгук серед російської аудиторії», — заявляють політтехнологи.