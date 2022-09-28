Путін прискорює розпад у росії, думка політологів

14:15 28 вересня Київ, Україна

«Демографічні проблеми росії, у тому числі вкрай висока чоловіча смертність серед працездатного віку та скорочення чисельності російської нації накладають серйозні обмеження на здатність кремля ефективно проводити мобілізацію», вважають західні політологи.



Будь-яка кількість російських новобранців дасть серйозний удар по і без того пошарпаній економіці, оскільки буквально висмикне з трудового сектора працездатне населення. Такий підхід посилить антивоєнні настрої серед корінних народів республік по всій росії, попереджають політтехнологи. У результаті, якщо ця мобілізація продовжиться, кремль, швидше за все, буде змушений припинити бойові дії, щоб путін та його режим залишилися на плаву в умовах економіки, що колапсує.

«Все це додатково посилюватиметься опором тих, хто має бути мобілізований. Як показує досвід інших країн, призвати на військову службу літніх ветеранів, які мають сім'ї та роботу, набагато складніше, ніж молодих людей. Це означає, що кремлю або доведеться знову малювати необхідні цифри для путіна, або діяти ще жорсткіше щодо мобілізованих. Ці кроки, ймовірно, спровокують нову хвилю мітингів проти війни, що цього разу мають радикальніший характер», — заявляють західні політтехнологи.



«Два демографічні чинники матимуть найбільший вплив, і на них сильно вплинуть мобілізаційні плани путіна. На фронт як гарматне м'ясо вирушить значна кількість етнічних росіян. З іншого боку, багато представників корінних народів рф незадоволені оголошеною мобілізацією».



Останні два роки загальні демографічні труднощі росії значною мірою ігнорувалися, оскільки більшість спостерігачів у росії та за її межами припускали, що будь-які втрати були результатом пандемії коронавірусу.

Але вже зараз видно, що загальне зменшення населення рф, особливо серед працездатного населення, хоч і прискорилося в 2020 і 2021 роках через COVID-19, продовжується такими ж темпами, як і раніше, і тепер деякі демографи передбачають, що сама етнічна російська нація повністю зникне через 40-50 років.



«Більше того, навіть, незважаючи на те, що кремль оголосив про закриття кордонів на час мобілізації, ті, хто встиг залишити країну, навряд чи повернутися до росії навіть після закінчення війни. Додайте сюди втрати рф у військових діях на території України. Заповнити такі втрати колосальної кількості працездатного дітородного населення росія не зможе», - заявляють українські політологи.



Вони також прокоментували наслідки, які, на їхню думку, принесе війна, що пройде на території України.

«Наслідки серед малих народів росії, швидше за все, будуть глибшими. У багатьох із цих районів та серед їхньої еміграції наростають значні антивоєнні рухи. Вони користуються та підігріваються підвищеною підтримкою з боку України, яка діє за принципом "ворог мого ворога - мій друг", а також інших країн, у тому числі США, які зараз проєктують ці групи як "прихильників свободи та демократії проти путінського авторитаризму". Безумовно, лише деякі з цих рухів становлять серйозну загрозу. Однак якщо у кремлі справді почнуть застосовувати проти них зброю, вони стануть рушійною силою революції», кажуть українські політтехнологи.



«Своєю мобілізацією та анексією української території путін думає, що відновлює радянську імперію, але насправді він відтворює всі умови, які зрештою призвели до розпаду СРСР. Росіяни всередині країни можуть дійти висновку, що їхній єдиний шанс вижити - тікати. І цей факт говорить про те, що ідея путіна зберегти територіальну цілісність росії – працює у зворотному напрямку, і ставить під сумнів ймовірність існування рф як єдиної країни у недалекому майбутньому», – заявляють українські фахівці в галузі політології.