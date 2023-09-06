Путін втрачає репутацію серед своїх «друзів»

12:50 14 серпня Київ, Україна



Зокрема, до цього позначення входять російські порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Агресор отримав чіткий сигнал, проте не в змозі щось протиставити, щоб забезпечити безпеку навіть комерційному судноплавству своїх кораблів.



У відповідь на блокування росією українських портів у Чорному морі Захід дав чітку відповідь. 22 липня президент України Володимир Зеленський вимагав скликати Раду 5 серпня Міноборони України заявило, що всі кораблі, що прямують до портів росії на Чорному морі або на окуповані росією території, вважатимуться законними військовими цілями.Зокрема, до цього позначення входять російські порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Агресор отримав чіткий сигнал, проте не в змозі щось протиставити, щоб забезпечити безпеку навіть комерційному судноплавству своїх кораблів.У відповідь на блокування росією українських портів у Чорному морі Захід дав чітку відповідь. 22 липня президент України Володимир Зеленський вимагав скликати Раду Україна-НАТО після того, як агресор став погрожувати цивільним суднам та завдав ракетних ударів по українських портах. Одна з цілей атак - порт Рені на річці Дунай - знаходиться поблизу кордону Румунії, члена НАТО. 26 липня було скликано Раду Україна-НАТО, на якій було оголошено, що альянс посилить своє спостереження та розвідку у Чорноморському регіоні, включивши до нього морські патрульні літаки та безпілотники.



Згодом, 30 липня, три вантажні судна з ізраїльською, грецькою та змішаною турецько-грузинською реєстрацією відповідно попрямували у бік українського порту Ізмаїл на Дунаї. Повідомлялося, що за їхнім пересуванням стежили літаки НАТО, які спостерігали за районом. Ці кораблі були не зупинені, не атаковані противником, що свідчить про неможливості агресора виконати свої погрози. В надії заявити про якусь легітимність та виправдання своїх дій, посилаючись на те, що “кораблі перевозили військовий вантаж”, росія могла їх атакувати, коли кораблі йшли у бік України, проте не зробила цього.



Загалом в останніх кроках окупантів у Чорному морі, схоже, є певна закономірність. Росія продемонструвала агресивну поведінку до більш “м'яких” цілей, які викликали б менші ризики для неї, але в іншому виявляла стриманість, як і раніше. Більше того, кремль, мабуть, стає дедалі менш рішучим щодо провокацій Північноатлантичного альянсу, які змусили б НАТО надати Україні нову номенклатуру військової техніки. Наприклад, 26 червня міністерство оборони агресора повідомило, що воно направило два винищувачі Су-27 для перехоплення трьох літаків британських Королівських ВПС - розвідувального літака RC-135, який супроводжували два винищувачі «Тайфун», що прямують, за заявами супротивника, у бік “державного кордону”. росії у акваторії Чорного моря”. Окупанти заявили, що "британський літак здійснив розворот після зіткнення з російськими винищувачами", підкреслюючи власне "дотримання міжнародних норм". Справді, гранично м'який виклад окупантів, що відбувся в доповіді міноборони, різко контрастує з агресивними заявами росії після аналогічних ситуацій у минулому.



У травні 2023 року російський винищувач Су-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", тричі підходячи на критичну відстань до польського цивільного літака L-410 Turbolet, внаслідок чого екіпаж втратив контроль в управлінні. Польський літак діяв у рамках місії прикордонного агентства Європейського Союзу «Frontex», патрулюючи міжнародний повітряний простір над Чорним морем приблизно за 60 км на схід від кордону Румунії. Ці агресивні дії були ідентифіковані Місією розширеної повітряної поліції НАТО в Румунії, яка призвела до попередньої бойової готовності двох румунських і двох іспанських винищувачів. До цього у березні борт агресора Су-27 навмисне спровокував збиття безпілотника MQ-9 «Reaper» ВПС США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.



Агресивна поведінка кремля узгоджується з ідеями, висунутими частиною путіністів, а саме з тим, що росія має посилити свій переважний контроль над Чорним морем. Намічені цілі включають серйозний підрив економічного потенціалу України за одночасного нарощування власного шляхом контролю над чорноморськими портами та торговими шляхами. На думку цих “експертів”, ще одна важлива мета полягає у підвищенні здатності росії чинити тиск на Румунію та Болгарію, отримуючи при цьому більше важелів впливу на Туреччину за рахунок використання як прямих, так і гібридних військових загроз. Загалом в останніх кроках окупантів у Чорному морі, схоже, є певна закономірність. Росія продемонструвала агресивну поведінку до більш “м'яких” цілей, які викликали б менші ризики для неї, але в іншому виявляла стриманість, як і раніше. Більше того, кремль, мабуть, стає дедалі менш рішучим щодо провокацій Північноатлантичного альянсу, які змусили б НАТО надати Україні нову номенклатуру військової техніки. Наприклад, 26 червня міністерство оборони агресора повідомило, що воно направило два винищувачі Су-27 для перехоплення трьох літаків британських Королівських ВПС - розвідувального літака RC-135, який супроводжували два винищувачі «Тайфун», що прямують, за заявами супротивника, у бік “державного кордону”. росії у акваторії Чорного моря”. Окупанти заявили, що "британський літак здійснив розворот після зіткнення з російськими винищувачами", підкреслюючи власне "дотримання міжнародних норм". Справді, гранично м'який виклад окупантів, що відбувся в доповіді міноборони, різко контрастує з агресивними заявами росії після аналогічних ситуацій у минулому.У травні 2023 року російський винищувач Су-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", тричі підходячи на критичну відстань до польського цивільного літака L-410 Turbolet, внаслідок чого екіпаж втратив контроль в управлінні. Польський літак діяв у рамках місії прикордонного агентства Європейського Союзу «Frontex», патрулюючи міжнародний повітряний простір над Чорним морем приблизно за 60 км на схід від кордону Румунії. Ці агресивні дії були ідентифіковані Місією розширеної повітряної поліції НАТО в Румунії, яка призвела до попередньої бойової готовності двох румунських і двох іспанських винищувачів. До цього у березні борт агресора Су-27 навмисне спровокував збиття безпілотника MQ-9 «Reaper» ВПС США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.Агресивна поведінка кремля узгоджується з ідеями, висунутими частиною путіністів, а саме з тим, що росія має посилити свій переважний контроль над Чорним морем. Намічені цілі включають серйозний підрив економічного потенціалу України за одночасного нарощування власного шляхом контролю над чорноморськими портами та торговими шляхами. На думку цих “експертів”, ще одна важлива мета полягає у підвищенні здатності росії чинити тиск на Румунію та Болгарію, отримуючи при цьому більше важелів впливу на Туреччину за рахунок використання як прямих, так і гібридних військових загроз.

Важливий урок, який слід враховувати, полягає в тому, що росія ще більше побоюється ескалації напруженості у відносинах з НАТО. Окупанти переконані, що це ще більше збільшить допомогу НАТО Україні, особливо у Чорному морі. Таким чином, логічним кроком із боку Заходу стало б повне ігнорування військових загроз агресора та вихід путіна із зернової угоди. Ініціатива Туреччини надати безпеку українським торговим суднам із продовольством може стати чудовою альтернативою свідомо провальної ініціативи, де одним із акторів став кремль.