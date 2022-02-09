Путін прагне отримати прямий контроль над Союзною державою Росії та Білорусі

Олександр Лукашенко явно заважає Володимиру Путіну здобути владу, Путін не приховує, що мріє про «збирання земель» і всілякі інші абсолютно неадекватні речі.

Зараз дії Путіна в Білорусі схожі на його втручання в Україну в 2014 році, і це дуже турбує: починаючи від впровадження та фінансування пропагандистів і силових структур до розхитування економіки Білорусі через кредити та приватизації.

Також ситуація про нібито підготовку замаху на Лукашенка тільки посилила відносини між Москвою і Мінськом. Участь в цьому ФСБ РФ - зовсім не випадковість.

Білорусь не збирається входити до складу інших держав, «навіть братської Росії» - про це заявив Лукашенко в парламенті Білорусі перед депутатами VI і VII скликань.

Путін намагається впливати на країни (Білорусь - не єдина його мета), використовуючи при цьому російських пропагандистів, які контролюють білоруські ЗМІ, і його поступове проникнення в Білорусь реально набирає значних темпів.

Це класична гра Путіна за диктаторськими правилами, а його вплив, спрямований на використання силових структур для жорсткого придушення святкування Дня незалежності Білорусі, є свіжим прикладом деструктивного впливу РФ, мета якого - змусити мовчати народ Білорусі на користь імперії Путіна.

І так, для Путіна Лукашенко як «кістка в горлі», поки Лукашенко при владі, прямого аншлюсу Білорусі з Росією не буде. І якщо Путіну вдасться посадити на «трон» в Мінську свою «маріонетку», то ситуація може прискоритися, і тоді Білорусь, безумовно, швидше втрачатиме свою незалежність. Природно, для України такий розвиток подій, як аншлюс, стане проблемою, оскільки військова загроза з'явиться і з боку північних кордонів.