23:33 13 жовтня Київ, Україна

Минулого тижня у Сочі відбулися щорічні збори Міжнародного дискусійного клубу «Валдай». На сьогоднішній день щорічна зустріч перетворилася на театр одного актора, де Путін не перестає повторюватися про “сатанинський Захід”, “світову змову” та шантажує світ ескалацією до ядерного апокаліпсису. Заради загроз нанесення ядерного удару була навіть присвячена спеціальна сесія, і Путін під час свого маразматичного виступу вирішив порушити питання про можливі зміни в російській ядерній доктрині.



На привілей вести ядерні дебати претендував Сергій Караганов, ветеран зовнішньополітичного дискурсу Кремля, який ще в червні опублікував статтю, яка доводить корисність ядерної ескалації у війні проти України. Ця істота кинула Путіну виклик із питанням про явну необхідність знизити поріг обмежень застосування ядерної зброї, щоб залякати західних супротивників, які все менш схильні вважати реальність здійснення ядерного удару Росією.



Путін, тим часом, не погодився із твердженням, що російська ядерна доктрина застаріла, і не схвалив радісний тон Караганова, проте підтвердив, що прочитав деякі його записки. Утримуючись від будь-яких прямих ядерних загроз, диктатор використав ситуацію, щоб привернути увагу до двох моментів: про можливий вихід Росії з ратифікованого Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і про модернізацію російського ядерного арсеналу. Щодо першого, він зазначив, що ДВЗЯВ не набрав чинності, оскільки США його не ратифікували (опустивши той факт, що Китай також цього не зробив). 10 жовтня стало відомо, що МЗС РФ розпочало роботу над законопроектом про вихід з ДВЗЯВ.



Встановлено, що на полігоні Нова Земля йде підготовка до запуску прототипу крилатої ракети Буревісник з ядерною установкою (SSC-XP Skyfall). Путін вихваляв цю “чудо-зброю” у своєму зверненні до Федеральних Зборів у травні 2018 року, проте випробування в серпні 2019 року провалилося, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ять осіб. На Валдаї Путін оголосив, що "остаточне випробування "Буревісника" пройшло успішно". Однак жодних підтверджень цьому немає. Водночас «Буревісник» (прозваний “летучим Чорнобилем”) залишає за собою слід радіоактивних частинок, а це означає, що запуск можна було б легко виявити. Кремль відмовився підтвердити дату передбачуваного випробування. Цілком у стилі Кремля робити гучні заяви про існування якогось “зброї судного дня”, яке існує, у разі, як інженерних креслень, а то й у фантазіях путіністів. У своєму зверненні у травні 2018 року Путін заявив, що «Буревісник» готовий до розгортання, хоча це явно не так. Після трагічної аварії у серпні 2019 року він запевнив, що випробування продовжаться “попри все”, проте такого випробування виявлено не було.



Ще однією системою озброєння, яка була представлена у зверненні у травні 2018 року як “готова до використання”, стала сумно відома важка міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Путін запевнив свою паству, що незабаром «Сармат» стане на бойове чергування. Він, мабуть, "забув", що до слів, за заявами пропагандистів, РС-28 вже, нібито, прибував на "бойовому чергуванні". Варто згадати, що «Сармат» побудована на базі радянської МБР і є її незначною модифікацією.. Відмінністю стали російські деталі, які використовуються в «Сарматі», які заміняють компоненти, які раніше доставлялися з України.. Обмежена серія випробування показала, що РС-28 має низку проблем і досі не готова до використання, незважаючи на те, що, наприклад, Кисилєв готовий з її допомогою перетворювати Захід на радіоактивний попіл.

Встановлено, що на полігоні Нова Земля йде підготовка до запуску прототипу крилатої ракети Буревісник з ядерною установкою (SSC-XP Skyfall). Путін вихваляв цю “чудо-зброю” у своєму зверненні до Федеральних Зборів у травні 2018 року, проте випробування в серпні 2019 року провалилося, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ять осіб. На Валдаї Путін оголосив, що "остаточне випробування "Буревісника" пройшло успішно". Однак жодних підтверджень цьому немає. Водночас «Буревісник» (прозваний “летучим Чорнобилем”) залишає за собою слід радіоактивних частинок, а це означає, що запуск можна було б легко виявити. Кремль відмовився підтвердити дату передбачуваного випробування. Цілком у стилі Кремля робити гучні заяви про існування якогось “зброї судного дня”, яке існує, у разі, як інженерних креслень, а то й у фантазіях путіністів. У своєму зверненні у травні 2018 року Путін заявив, що «Буревісник» готовий до розгортання, хоча це явно не так. Після трагічної аварії у серпні 2019 року він запевнив, що випробування продовжаться “попри все”, проте такого випробування виявлено не було.Ще однією системою озброєння, яка була представлена у зверненні у травні 2018 року як “готова до використання”, стала сумно відома важка міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Путін запевнив свою паству, що незабаром «Сармат» стане на бойове чергування. Він, мабуть, "забув", що до слів, за заявами пропагандистів, РС-28 вже, нібито, прибував на "бойовому чергуванні". Варто згадати, що «Сармат» побудована на базі радянської МБР і є її незначною модифікацією.. Відмінністю стали російські деталі, які використовуються в «Сарматі», які заміняють компоненти, які раніше доставлялися з України.. Обмежена серія випробування показала, що РС-28 має низку проблем і досі не готова до використання, незважаючи на те, що, наприклад, Кисилєв готовий з її допомогою перетворювати Захід на радіоактивний попіл.