Путін змінив риторику, щоб усіх "переграти"

20:02 18 жовтня Київ, Україна

Стрімкий наступ українських військ помітно сповільнився, і Росія активно прагне продовжити цю паузу. У зв'язку з цим, риторика Путіна змінилася на кровожерливу та агресивну, чи не доброзичливу, у колі нечисленних партнерів.

Нещодавно Путін відвідав Казахстан, де виступив у невластивій останнім часом йому манері, коментуючи провал Росії на полях Генасамблеї ООН.

«Російські дипломати намагалися пояснити фіаско - 143 держави підтримали резолюцію (на дві більше, ніж підтримали резолюцію від 2 березня, що засуджує російську агресію) про визнання режиму в Росії терористичним - виключно результатом закулісного викручування рук США та їх союзниками. Однак Путін мав безліч інших причин для пом'якшення своєї мови», - вважають аналітики в галузі політології.

На їхню думку, головна турбота Путіна полягає у тому, щоб уникнути несвоєчасного роздратування свого ключового стратегічного партнера Сі Цзіньпіна, який зайнятий затвердженням свого панування на 20-му Всекитайському з'їзді Комуністичної партії Китаю, який розпочався 16 жовтня.. Російський президент знає, що його “дорогий друг” не схвалює війну проти України, що триває, і є прихильником якнайшвидшого припинення бойових дій, тому демонстрація стриманості має бути сприйнята Пекіном як адекватна поведінка на даний момент.. Тому Путін утримувався від будь-якої згадки про ядерні варіанти.

«Ще вражаючою є зміна тону Путіна у питаннях енергетики, оскільки відвертий шантаж трансформувався у пропозиції відновити експорт газу до Європи, на тлі зниження цін. Вибухи на газопроводі «Північний потік-1» (що збіглися з вибухом на Кримському) стривожили Німеччину, Данію, Швецію і особливо Норвегію - великого постачальника газу на європейський ринок, але "добра воля" Путіна не знайшла "покупців".

Він також висунув пропозицію про розширення маршрутів російського експорту до Європи через Туреччину, але навіть президент Реджеп Тайіп Ердоган, який протягом багатьох років плекав мрію перетворити Туреччину на великий газовий вузол, залишається байдужим до пропозицій Путіна.. Ердоган дуже добре знає, що «Газпром» перебуває в такому важкому фінансовому та технологічному становищі, що проект прокладання ще одного підводного трубопроводу був би зовсім йому не по кишені», - вважають політологи.

«Путін планує отримати від Ердогана не лише розширення турецьких каналів для обходу режиму санкцій Заходу, але й з надією підірвати і розколоти єдність західного альянсу, - припускають політтехнологи, - Масовані російські ракетні удари по українських містах 10 жовтня спонукали НАТО знову збільшити військову підтримку Києва включаючи засоби багаторівневої протиповітряної оборони, і Кремль прагне послабити цю підтримку . Чергуючи жорстку та м'яку риторику, Путін намагається знизити у союзників по НАТО почуття невідкладності щодо військової допомоги Україні та, таким чином, зменшити прогалини у можливостях».

Військові аналітики зазначають, що РФ відчуває нестачу військової техніки, що, на їхню думку, означає, що армію не можуть забезпечити навіть обмундируванням, не кажучи вже про придатну для використання зброю.

«Військова промисловість Росії зовсім не здатна збільшити виробництво озброєнь, оскільки багато порушених санкціями ланцюжків поставок було пошкоджено і тепер не може бути відновлено. Крім того, багато підприємств занепадають через раптову еміграцію ключового керівництва та фахівців з інформаційних технологій», - вважають економісти.

Західні експерти заявляють, що бойовий дух мобілізованих продовжує падати, оскільки вони прибувають у нестерпних умовах у навчальних центрах, через що продовжуються випадки загибелі новобранців на місцях їхньої “підготовки”. "Путін спробував заспокоїти паніку, оголосивши, що хвиль мобілізації більше не буде, але в його слова, схоже, не вже не вірять навіть усередині Росії", - пишуть вони.