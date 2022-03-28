Путін вважає, що «природне чищення суспільства» зміцнить Росію

23:02 27 березня Київ, Україна

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже місяць. Поки ЗСУ знищує супротивника фізично, міжнародні санкції вбивають агресора економічно. Проте провладні соціологічні центри стверджують, що народне схвалення Путіна продовжує зростати. Незважаючи на це, він вирішив влаштувати “ полювання на відьом ” усередині політичних еліт своєї країни.

Незалежно від настроїв населення всередині окупаційної еліти, спостерігається значний розкол. Чиновники та пропагандисти звільняються та їдуть за кордон. Одним із перших країну-агресора залишив заступник гендиректора «Аерофлоту» Андрій Панов. За його словами, вони є " п'ятою колоною " , на яку Захід може розраховувати в " розчленуванні Росії " .

Президент висловив сподівання, що “ російський народ завжди зможе відрізнити справжніх патріотів від покидьків та зрадників ” , а “ природне та необхідне чищення суспільства ” зміцнить країну.

З одного боку, подібні заяви свідчать про глибоку невпевненість у тому, що еліта беззастережно підтримає його військову авантюру.. З іншого - багато хто схильний вважати, що подібні заяви сигналізують про початок нового витка репресій, у тому числі проти наближених до " царя " .

Крім звичайних арештів на антивоєнних мітингах, Кремль, схоже, готується до ще більш жорсткої хвилі репресій. За повідомленнями кількох незалежних ЗМІ, у країні-агресорі, артисти, які виступають проти війни, будуть внесені до “ чорного списку ” .. Їм заборонять давати концерти та виступати на телебаченні.

Сайт так званого «Комітету захисту національних інтересів» , створеного у 2020 році та сумнозвісного складанням списків “ ворогів та зрадників ” , опублікував список, до якого увійшли більше 600 росіян, які залишили країну з початку війни.

Ще однією мішенню репресій можуть стати люди, які виступають за укладання компромісного мирного договору з Україною. Після перших обережних повідомлень про переговори з Україною в “ експертній спільноті ” окупантів телекоментаторів виникла потужна опозиція ідеї укладання мирної угоди. Ті, хто підтримує війну, вже охрестили переговорну делегацію " зрадниками армії та головнокомандувача " .

Крім своїх заяв про “ націонал-зрадників ” , Путін озвучив практично всі згадані раніше пропагандистські наративи.. Він повторив брехню про “ програми біологічної війни ” , нібито проведені Пентагоном в Україні; про приготування України до нападу на підконтрольні агресору частини Донецької та Луганської областей, а також на АР Крим , та вчинення “ геноциду , етнічного чищення ”. Президент РФ неодноразово заявляв, що його країна була “ вимушена ” розпочати війну в Україні та що інших засобів самооборони не було. Вони відзначають, що хоча ризики протестів прямо зараз невеликі, в майбутньому можливі і важкопрогнозовані нові спалахи напруженості всередині незайманих соціальних груп з питань місцевого значення.. Тим часом влада вже продемонструвала, що вона не має іншого механізму реагування, крім посилення репресій та постійної мобілізації населення під приводом “ нової загрози ” .