Путін розправився з пригожиним: думка політологів

Варто зазначити, що війна в Україні дорого обходилася пригожину, проте не давала значного прибутку. Після того, як за словами власника ПВК, угрупованню урізали забезпечення, а також заборонили вербувати ув'язнених, дні вагнерівців було пораховано. "Обнулення" ПВК "Вагнер" стало питанням часу, чому не могли не порадіти всі силові відомства росії», - заявляють політологи.Щоб не втратити нагоди продовжити заробляти в Африці, він ухвалив рішення про виведення своїх бойовиків з України. Ця подія також була пов'язана з новим указом міноборони про необхідність перевести всі добровольчі формування під контроль регулярної армії. Пізніше пригожин розпочне свій “заколот вихідного дня”, який завершиться нічим.«Протягом багатьох років путін неодноразово доводив, що він вкрай уразливий і мстивий. Його вороги та опоненти були вбиті і за менші “зради”. Те, що зробив пригожин, не могло залишитись без наслідків. Саме тому експерти не вірили у мирну домовленість між путіним та пригожиним, з несподіваним посередником в особі лукашенка. Західні експерти також вважали і прямо говорили, що власнику ПВК «Вагнер» залишилося жити недовго, – заявляють політологи.Військові експерти не відкидають, що перебування пригожина на борту його приватного літака може виявитися брехнею. Не виключено, що таким чином він вирішив піти на “пенсію”, усвідомлюючи, що по-іншому йому цього зробити не вдасться. Але якщо він цього не зробить, то рано чи пізно, путінська відплата його неодмінно наздожене.На користь цієї версії говорять кілька фактів. Про логістику переміщень пригожина знав лише один із командирів ПВК «Вагнер», який і планував рух і який у момент падіння літака знаходився на борту. Пригожин мав кілька реальних двійників, з паспортами на ім'я євген пригожин. Також сам вагнерівець мав безліч підроблених документів на різні імена. Після закінчення заколоту та домовленостей із путіним, він не відлетів до білорусі, про що заявлялося публічно, а став регулярно переїжджати з москви до Петербурга, про що свідчить історія перельотів його приватного літака. Вже в той момент борт пригожина міг бути знищений. У будь-якому разі, у смерті найманця насамперед стали б звинувачувати кремль і особисто путіна. Однак насправді це ні на що не вплинуло б. Звідси випливає, що часті перельоти могли бути пов'язані із завершенням справ у росії, вивезення деякої кількості грошей та іншого. З цієї точки зору, слова пригожина про "більш масштабний план", сказані ним після заколоту, звучать логічно. До речі, і саме повстання та його безглузде завершення виглядає логічно.Так чи інакше, але офіційно – ватажок ПВК «Вагнер» мертвий, разом із усіма командирами, які брали участь у формуванні угруповання та були довіреними особами пригожина. Незважаючи на те, що він може виявитися живим, у росії він вважатиме загиблим, а його останки поховають на цвинтарі.