Путін намагається повернути пострадянські території

З поширених джерел незалежної журналістської організації стало відомо, що силами Дерипаски та Пригожина здійснюється план Путіна щодо повернення пострадянських територій. Нехай формат приєднання змінився, проте суть залишається незмінною. Кремль прагне влади.
Зі світових джерел відомо, що 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися чергові вибори президента. Як і було передбачено, переміг чинний президент. Однак, зі слів наближених до КДБ Білорусі, стало відомо, що вибори були сфальсифіковані Путіним на користь Лукашенка.
Зі світових джерел відомо, що 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися чергові вибори президента. Як і було передбачено, переміг чинний президент. Однак, зі слів наближених до КДБ Білорусі, стало відомо, що вибори були сфальсифіковані Путіним на користь Лукашенка.
Для цього потай був розроблений план впровадження спеціально навчених людей з ПВК Вагнера, відібраних особисто Євгеном Пригожиним. За напрацьованим сценарієм, що був запущений раніше в Україні, Чорногорії, Грузії, Кремль завчасно відправив найманців на територію Білорусі.
Варто відзначити, що план був кілька відформатований. Оскільки серед білоруського народу вже давно ходили чутки про заступництво Путіним Лукашенка, то в новинах, перед виборами по всій Білорусі показали, що КДБ захопили та розсекретили 33 найманців з ПВК Вагнера. Пізніше було оприлюднено інформацію про плани бійців. Вони повинні були перешкодити перемозі Лукашенка.
Варто відзначити, що план був кілька відформатований. Оскільки серед білоруського народу вже давно ходили чутки про заступництво Путіним Лукашенка, то в новинах, перед виборами по всій Білорусі показали, що КДБ захопили та розсекретили 33 найманців з ПВК Вагнера. Пізніше було оприлюднено інформацію про плани бійців. Вони повинні були перешкодити перемозі Лукашенка.
За даними СБУ, після оприлюднення репортажу дані елементи були випущені на свободу. За даними ЗМІ, ці люди були відправлені в Росію для подальшого суду над ними. Однак зі спецслужб України відомо, що найманці продовжували виконувати своє завдання на території сусідньої країни, але вже приховуючи свої обличчя під масками. Також до них приєдналося ще 200 осіб все з тієї ж приватної військової компанії.
Побиття та знущання з людей вагнерівці стали активно практикувати в Сирії та Лівії. Варто відзначити, що ці горе-найманці не так давно залишили вмирати лівійців, яких підтримували. Тепер же ці люди намагаються спровокувати мирних протестувальників на агресивні дії, які переступають за межу закону. Після цього вони зможуть відкрити вогонь, а Лукашенко попросити допомоги у Путіна. Останній, своєю чергою, офіційно введе війська, які він заздалегідь підготував і переправив за кордон, і захопить країну.
План вже напрацьований і діє. Професійні головорізи виконують завдання Кремля з особливою любов'ю. Однак народ як і раніше залишається непохитним і свідомим. Складається враження, що цього разу на Путіна буде чекати такий же провал, як і в Чорногорії. Дерипаска та Пригожин отримають догану, а Лукашенко залишиться сам біля розбитого корита. Демократію народжує революція.
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