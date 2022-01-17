21:44 02 вересень Київ, Україна

З поширених джерел незалежної журналістської організації стало відомо, що силами Дерипаски та Пригожина здійснюється план Путіна щодо повернення пострадянських територій. Нехай формат приєднання змінився, проте суть залишається незмінною. Кремль прагне влади.



Зі світових джерел відомо, що 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися чергові вибори президента. Як і було передбачено, переміг чинний президент. Однак, зі слів наближених до КДБ Білорусі, стало відомо, що вибори були сфальсифіковані Путіним на користь Лукашенка.

Для цього потай був розроблений план впровадження спеціально навчених людей з ПВК Вагнера, відібраних особисто Євгеном Пригожиним. За напрацьованим сценарієм, що був запущений раніше в Україні, Чорногорії, Грузії, Кремль завчасно відправив найманців на територію Білорусі.

Варто відзначити, що план був кілька відформатований. Оскільки серед білоруського народу вже давно ходили чутки про заступництво Путіним Лукашенка, то в новинах, перед виборами по всій Білорусі показали, що КДБ захопили та розсекретили 33 найманців з ПВК Вагнера. Пізніше було оприлюднено інформацію про плани бійців. Вони повинні були перешкодити перемозі Лукашенка.

За даними СБУ, після оприлюднення репортажу дані елементи були випущені на свободу. За даними ЗМІ, ці люди були відправлені в Росію для подальшого суду над ними. Однак зі спецслужб України відомо, що найманці продовжували виконувати своє завдання на території сусідньої країни, але вже приховуючи свої обличчя під масками. Також до них приєдналося ще 200 осіб все з тієї ж приватної військової компанії.

горе-найманці не так давно залишили вмирати лівійців, яких підтримували. Тепер же ці люди намагаються спровокувати мирних протестувальників на агресивні дії, які переступають за межу закону. Після цього вони зможуть відкрити вогонь, а введе війська, які він заздалегідь підготував і переправив за кордон, і захопить країну. Побиття та знущання з людей вагнерівці стали активно практикувати в Сирії та Лівії. Варто відзначити, що ціне так давно залишили вмирати лівійців, яких підтримували. Тепер же ці люди намагаються спровокувати мирних протестувальників на агресивні дії, які переступають за межу закону. Після цього вони зможуть відкрити вогонь, а Лукашенко попросити допомоги у Путіна. Останній, своєю чергою, офіційновійська, які він заздалегідь підготував і переправив за кордон, і захопить країну.