Політолог прокоментував можливе вторгнення Росії в Україну

10:29 05 грудень Київ, Україна

Політолог Роман Гончаренко переконаний , що найближчим часом масштабного вторгнення Росії в Україну не буде. Причина нагнітання Кремлем обстановки на Донбасі криється в іншому, а саме у намірі Путіна маніпулювати Заходом.



На Заході все ще запитують – “ з якою метою Путін стягує війська до України?”. Мабуть, такі питання виникають за інерцією, оскільки сам президент РФ, виступаючи на врученні вірчих грамот послам у середу, 1 грудня, почав говорити про « довгострокові гарантії » безпеки з боку НАТО. Тобто його непокоїть розширення північноатлантичного альянсу на Схід. Путін одного разу говорив, що йому, нібито, давали гарантії того, що США не розширюватимуть кордони НАТО ближче до Росії. Насправді таких обіцянок ніхто не давав. Йому необхідні письмові зобов'язання альянсу, що у разі нападу РФ на Україну та Грузію, західні військові не допомагатимуть цим країнам.

У Кремлі дуже стурбовані тим, що США посилюють військові можливості України. Америка продовжує постачати Києву протитанкові реактивні системи Javelin, Туреччина почала постачати бойові безпілотні літальні комплекси Bayraktar. Крім того, Україна веде діалог з Вашингтоном про надання їй сучасної ППО Patriot, після використання якої ракети та літаки Росії будуть вже неефективні. Більше того, президент України Володимир Зеленський вже домовився про спільне будівництво бойових кораблів з Туреччиною, Францією та Великобританією, а також затвердив створення морських баз на чорноморському узбережжі.



Російське скупчення військ на кордоні з Україною, а також зимові навчання мають чинити тиск на Джозефа Байдена, щоб він почав говорити з Путіним на рівних. Такий підхід у квітні 2021 року вже спрацював, тепер глава Кремля бажає повторити цей досвід. Невідомо, чи «клюне» Байден цього разу на виверт Путіна, але російські пропагандисти останнім часом тиражують майбутню зустріч як неминучу. До того ж Сергій Лавров зустрічався з Ентоні Блінкеном на саміті міністрів закордонних справ членів ОБСЄ 2 грудня якраз для договору про майбутню зустріч.