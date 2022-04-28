18:34 26 листопада Київ, Україна

У 2016 році відносини між Росією і Туреччиною знову набули дружнього характеру після погіршення їх через збитий бомбардувальник російських ВПС турецькими винищувачами. Тепер же ці дві країни опинилися по різні боки барикад у вірмено-азербайджанському конфлікті.



За даними французької розвідки, завдяки злагодженій роботі російських диверсійних сил, у вересні 2020 року був спровокований конфлікт за територію Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном. Туреччина підтримала сторону Азербайджану, в той час, як за договором про спільну оборону Росія підтримала Вірменію.

Будучи країною агресором і підтримуючи лише військові методи у вирішенні зовнішньополітичних питань, Путін продовжує втрачати однодумців і союзників. Так відбувається в Білорусі, Киргизстані, так сталося і з Туреччиною. Більш того, протистояння між двох вікових ворогів Вірменії та Азербайджану може призвести до відкритої війни між Росією і Туреччиною, повідомляє BBC.



Тепер же, після припинення вогню, перемоги Азербайджану і передачі Вірменією деяких територій, Туреччина отримує пряме сухопутне з'єднання зі своїм союзником. Цей коридор буде являти собою з'єднання між Азербайджаном і Нахічеванню, Нахічеванню і Туреччиною, а так само проходити через південну територію Вірменії шириною в 5 кілометрів. Однак Росія, за умовою тристоронньої угоди, направляє своїх миротворців для надання безпеки пересування через новий шлях. Таким чином посилюється присутність Кремля на Кавказі і біля кордонів з Туреччиною. У свою чергу Ердоган, президент Туреччини, який не встиг направити своїх миротворців для нібито тієї ж мети, домовився з Ільхамом Алієвим на розміщення військових офіцерів до наглядового корпусу по дотриманню тристороннього договору, що розташований на території Азербайджану, але поза Нагірним Карабахом.

Роблячи висновок, спираючись на історичні події, можна зрозуміти, що присутність військових Росії з одного боку і Туреччини з іншого, які мають кожен свої інтереси в сфері впливу на Кавказі, не приведе до подальшого успішного союзу. Навпаки. Протягом наступних 5-и років присутності "миротворців" будуть неодноразово фіксуватися провокації з розпалювання нової війни, цього разу, можливо, за участі більш ніж двох сторін. Том де Ваал, експерт по Південному Кавказу і автор книги про карабаський конфлікт "Чорний сад", підкреслює, що в протистоянні між двома кавказькими країнами здобули перемогу Росія і Туреччина. До того ж він переконаний, що однією з майбутніх причин для початку нової війни стане улюблений тригер Кремля "утиску етнічних меншин на території сусідньої держави". Тільки цього разу будуть нібито помічені турки, які б'ють вірмен в Карабаху. За кримським сценарієм можна зрозуміти, що російські пропагандисти запросто впораються з нісенітницею і складнішою.

Ось так виглядає союз з Росією. Сьогодні ти економічний партнер з безвізовим режимом і спільною військовою кампанією, завтра ворог, який заважає поширенню впливу "русского міра".