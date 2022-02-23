Путін визнав псевдореспубліки: Рада безпеки СФ підтримала президента

21:16 22 лютий Київ, Україна

На терміновому засіданні Ради безпеки РФ члени ради висловили підтримку Володимиру Путіну у визнанні Російською Федерацією незалежності самопроголошених республік з абревіатурою « ЛНР » та «ДНР».. Відразу після закінчення засідання, з'явився ролик зі “ зверненням до народу ” голови Кремля та підписання “ документів про незалежність ” невизнаних республік спільно з Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

У своєму виступі після закінчення засідання Ради безпеки Росії Путін вкотре продемонстрував своє вміння спотворити історію, щоб перекроїти карту світу доти, доки кордони його держави не досягнуть справедливості в путінській інтерпретації.. Якщо слідувати його логіці, то Німеччина може пред'явити свою “ справедливість ” Польщі на територію Померанії, Угорщина переглянути умови Тріанонського договору. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та радник Російської Федерації Владислав Сурков раніше говорили про те, що договір, підписаний у Мінську, є “ гачком ” для України, з якого “ ми не повинні дозволити їй злізти ” .. Після промови Путіна, цей “ гачок ” було ліквідовано.

Водночас, згідно з підписаним договором про визнання псевдореспублік , значиться, що незалежність поширюється на всю територію Донецької та Луганської області .. Це означає, що Кремль оголосив про “ суверенітет ” не лише окупованих частин Донбасу, а й усієї площі двох областей України.. Звідси виникає два сценарії розвитку подій. Перший – “ абхазький ” , коли Путін вводить війська на захоплену раніше територію та “ консервує ” конфлікт. Другий – вводить війська та має намір захопити всю територію Донецької та Луганської областей, визнану відповідно до Конституції України.

Ймовірно, що найближчим часом Кремль готуватиме чергову провокацію, яка має виправдати наступ із завоювання підконтрольної Києву частини Донбасу.. І якщо раніше був ризик того, що при подібній операції постраждає мирне населення, то зараз принаймні частину його вивезли до Ростовської області за наказом терористів Пушиліна та Пасічника.

Очевидно, що за таких умов ключовим буде реакція Заходу, який усі ці місяці йшов шляхом умиротворення Путіна в рамках дипломатичного врегулювання, що в результаті показало Кремлю слабкість Заходу і дозволило розширити рамки дозволеного.. Зараз мають бути введені санкції, і їхня жорсткість багато в чому визначить подальші дії Путіна.