Путін підтримує Лукашенка, а у Молдови ще є шанс

19:18 27 листопада Київ, Україна

Як стало відомо, президент Росії підтримав Олександра Лукашенка. Несподівана допомога підкріпилася щедрим подарунком з боку Кремля. Мая Санду ще має шанси уникнути долі Білорусі і не скоритися Москві.

Після того як Лукашенко "виграв" вибори і викликав тим самим невдоволення народу, з яким не зміг впоратися, він шукав підтримку у Путіна. Дуже довгий час президент Білорусі намагався утримуватися від політики інтеграції з Росією, чим засмутив свого господаря.

Після численних телефонних переговорів, візитів парламентаріїв з обох сторін, Путін нарешті дозволив своєму винному вусатому другу прилетіти в Москву для обговорення його проблеми. За даними пресслужб, вони дали стримані і швидкі коментарі на публіці і заховались від сторонніх очей в кабінеті.

Як повідомляє Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна, суть їхньої розмови була спрямована на врегулювання протестів в Білорусі. Після 4-х годинної розмови тет-а-тет Путін виділив Лукашенку 1.5 млрд доларів для реструктуризації кредиту, виділеного раніше Білорусі, і для зміцнення становища Лукашенка в країні як президента.

Однак як запевняє політолог Валерій Карбалевич, ці гроші не зможуть сильно допомогти диктатору в його намірах зміцнитися в положенні президента. Кремль не те щоб не підтримує методи Лукашенка, а хоче трохи скомбінувати їх. Путін підштовхнув "президента" до проведення конституційної реформи і провести дострокові вибори в президенти, щоб дати ілюзію змін для народу Білорусі.

Такий трюк може спрацювати, адже люди досить довго б'ються за свою свободу, і будь-які зміни в бік демократії можуть послабити їхній натиск. Однак вусань противиться перевиборам. У будь-якому випадку Путін і Лукашенко сходяться в одному: народ не можна демократизувати і давати йому більше прав. Тому будь-яка реформа з боку "новообраного" президента буде лише ілюзією змін.

З подібною ситуацією може зіткнутися і Молдова. Колишній президент Ігор Додон був затятим прихильником Путіна. Як повідомляє BBC, після обрання його на пост президента він в перший же день полетів в Москву і запевнив Володимира Володимировича, що зробить все, щоб найближчим часом прийти до сильного союзу з Росією. Однак він не знайшов підтримки в парламенті Молдови і його навіть кілька разів усували від виконання обов'язків президента.

Тепер перемогла Мая Санду, перша жінка президент Молдови і проєвропейський кандидат. У своєму інтерв'ю з BBC вона сказала, що налаштована на подальшу інтеграцію з ЄС і підвищення рівня життя для свого народу. Однак більшість сільських громадян в Молдові повірили пропаганді і чорному піару, спрямованим проти Санду, де чітко говорилося, що вона націлена на знищення громадянських цінностей. У країні великий прошарок населення підтримує Росію і вірить Путіну, тому в цей, нехай і абсурдний, на перший погляд, наклеп, повірило дуже багато громадян Молдови. Тепер Путіну нічого не заважає закликати на допомогу фахівців з розпалювання громадянських конфліктів і підняти протести в країні.

У тому ж інтерв'ю Мая Санду закликала своїх співгромадян слухати, що говорить вона, і йти до світлого демократичного майбутнього без корупції і злиднів. Чи зможе новий президент переконати народ, який не одне десятиліття піддавався пропаганді Росії і СРСР, в благочестивості своїх намірів, невідомо. Однак те, що Путін буде робити спроби змінити хід подій, спрямований на інтеграцію Молдови в ЄС, це факт.