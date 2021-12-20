Путін не зацікавлений в зниженні рівня бідності в Росії

12:53 05 серпень Київ, Україна

Говорячи про питання бідності в Росії на своєму щорічному виступі в Державній Думі Володимир Путін лише констатував факт: «19 млн росіян за межею бідності. Це дуже багато". Гаразд би таке говорив якийсь кандидат в президенти в якості аргументу проти чинного глави, але як соромно і неповноцінне це звучить з вуст людини, майже 20 років править країною.

При такому результаті управління главі держави варто було б піти у відставку. Але замість цього оголошуються нові цілі і видно приготування до того, щоб, як це завуальовано називається, забезпечити спадкоємність влади в 2024 році, коли при такій системі управління жебраків навряд чи буде помітно менше. (Назвемо речі своїми іменами: жити менше ніж на 10 451 руб. На місяць - це злидні, щось нескінченно далеке від усіх присутніх в Гостиному дворі послухати послання президента Федеральним зборам; всіх чиновників, що виконують його укази про підвищення рівня життя; всіх силовиків, що знищують бізнес, який один тільки й створює реальний добробут.)

Політологи кажуть, що через погіршення ставлення росіян до влади і особисто президенту Путін вирішив звернутися до внутрішньої порядку. Проявити турботу про менш заможних і більш вразливих. Правда, закінчилося виступ на мажорній ноті - розповіддю про ракети і загрозою американцям і «подхрюківающім» їм «сателітам» (але ж, як відзначав Штірліц, запам'ятовується кінець розмови). Але питання залишається: а що робилося 19 років, якщо в 2019 р. в країні «дуже багато» - 19 млн - жебраків?

І чому хтось думає, що тепер-то ми станемо жити краще? Що змінилося? Прийшов інший керівник? Змінилися чиновники? Зникли бюрократи? Силовики перестали заробляти на кришуванні і оббиранні бізнесу, на бізнес-розборках? Держкапіталізм змінився конкурентної ринковою економікою? Підприємці отримали свободу і гідність? Став бурхливо розвиватися малий і середній бізнес, даючи робочі місця і заробіток в тому числі малозабезпеченим? Близькі до влади бізнесмени перестали багатіти на держзамовлення? Вчителі раптом усвідомили, що дітей не можна принижувати, і стали цікаво вчити як традиційним предметам, так і затребуваним в мінливому світі навичкам?