Путін та Кім зустрілися на російському космодромі

22:01 24 вересня Київ, Україна





Природно, що основна увага громадськості була сконцентрована на постачанні зброї з КНДР до Росії. Саме з цією метою і був запрошений Кім. Проте значна частина переговорів залишилася за зачиненими дверима. Путін пішов першим, повернувшись до своєї резиденції у Сочі для зустрічі з Лукашенком. Кім відвідав авіабудівний завод у Комсомольську-на-Амурі та ознайомився зі стратегічними бомбардувальниками в аеропорту Кневічі. Так і все ж таки: "Шойгу, Герасимов, де ... боєприпаси?". 13 вересня два бронепоїзди зустрілися на космодромі на Далекому Сході Росії. Більше схоже на початок “нафталінового” анекдоту, але насправді це точний опис зустрічі минулого тижня між двома диктаторами Путіна та Кім Чен Іна чи простонародно – Пині та Ини. КНДР давно є антиподом розвитку, процвітання, сучасних технологій та свободи. Росія давно прагне контролю населення як у Північній Кореї. І ось тепер, мабуть, Путін готовий поставити країну в один ряд із ізгоєм серед ізгоїв.Природно, що основна увага громадськості була сконцентрована на постачанні зброї з КНДР до Росії. Саме з цією метою і був запрошений Кім. Проте значна частина переговорів залишилася за зачиненими дверима. Путін пішов першим, повернувшись до своєї резиденції у Сочі для зустрічі з Лукашенком. Кім відвідав авіабудівний завод у Комсомольську-на-Амурі та ознайомився зі стратегічними бомбардувальниками в аеропорту Кневічі. Так і все ж таки: "Шойгу, Герасимов, де ... боєприпаси?".

Росія продовжує програвати артилерійські дуелі українським захисникам, а Шойгу та Герасимов, схоже, не можуть закупити достатньо снарядів, щоб забезпечити паритет. Старі радянські запаси вичерпані, а нинішні темпи виробництва є недостатніми. Північна Корея може надати велику кількість боєприпасів. Хоча більшість цих снарядів має нижчий клас і якість, вони все ж таки можуть дати можливість агресору усунути нестачу таких. Українська артилерія, що підтримується Заходом, має об'єднану перевагу більшої дальності та вищої точності та отримає вирішальну перевагу з появою американських систем ATACMS. Російські бойові кораблі та засоби ППО в Криму все частіше уражаються крилатими ракетами повітряного базування «Storm Shadow» і «Scalp», які поставляються Великобританією та Францією відповідно.

Кремль заперечує, що з Північною Кореєю було укладено будь-яку угоду щодо військового чи космічного співробітництва. Така угода могла б призвести до додаткових санкцій щодо обох країн. Один із способів обійти ці санкції може бути знайдений у напрямку частини забороненого експорту та імпорту через Білорусь. Втім, Лукашенко нещодавно висловив готовність сприяти такій співпраці, як він висловився, “на трьох”. А Кім виявив явний інтерес до російських ракетних технологій.



Занепокоєння Заходу щодо справжніх масштабів покращення відносин між Росією та Північною Кореєю у Кремлі сприймається зневажливо. Голос, до якого прислухається Путін, йде з Пекіна, який, у свою чергу, може бути стурбований брязканням зброї КНДР та подальшим перебігом бойових дій в Україні. Китай не хоче, щоб Росія зазнала поразки від очолюваної США західної коаліції, яка підтримує Україну. Однак він також не бажає надавати таку необхідну допомогу своєму сировинному придатку. Загадкове зникнення міністра оборони Лі Шанфу, який відвідав Росію у серпні 2023 року, може відбивати цю неоднозначність. Путін має поїхати до Пекіна в середині жовтня на саміт «Один співаючись, один шлях», але цей уклін голові Китаю Сі Цзіньпіну навряд чи зменшить зростаючі труднощі у їхніх стосунках.

Прогресуюча економічна стагнація Китаю є незнайомим викликом його керівництву і спотворює його політичну перевагу підтримці стабільності. Це тривожні новини для Росії. Єдиний вихід Кремль із рецесії – це збільшення доходів від нафти та газу. Кремль нещодавно уклав угоду із Саудівською Аравією про подальше скорочення видобутку нафти.. Однак зростання цін на енергоносії зашкодить зусиллям Пекіна зі стимулювання економічного зростання. Вказівки бункерного про переведення угод із Китаєм із долара на юань посилили тиск на рубль. Прагнучи приборкати нестримну інфляцію, Ельвіра Набіулліна, голова російського Центрального банку, підняла відсоткову ставку до 13%.

Ці економічні проблеми підірвали зусилля пропагандистів щодо відзначення нещодавнього Східного економічного форуму у Владивостоці.. Метою цього заходу було залучити більше інвестицій для депресивного та обезлюділого Далекого Сходу Росії. Однак учасники форуму були обізнані про різке збільшення відтоку капіталу з Росії, внаслідок чого джерелом інвестицій залишається лише державний бюджет. Путін підозрює, що стара бізнес-еліта обурена його війною, яка знецінила їх стан. Таким чином, він спробував виховати нову групу лояльних підприємців, розподіляючи активи, залишені тими західними корпораціями, які залишили країну, щоб уникнути серйозних збитків.



Ця перестановка еліти супроводжувалася посиленням державного контролю та розширенням репресивних дій. Режим Путіна все більше набуває рис, схожих на диктатуру Північної Кореї. Кім, ймовірно, почував себе цілком як удома, інспектуючи російські військові бази разом із Шойгу та його штабом, що ледве відрізняються від оточення багато прикрашених північнокорейських маршалів. Важлива різниця між режимами Путіна та Кіма полягає в тому, що Північна Корея десятиліттями будувалася та підтримувалася з метою ведення війни – чого вона не робила ось уже 70 років. У Росії її картина прямо протилежна. Корумпований за своєю суттю режим у країні було створено для розпилювання природних багатств та утримання населення пасивним та споживчим. Наразі країна намагається перетворитися на військову машину. Тривала війна проти України – це авантюра, абсолютно несумісна з природою спекулятивного режиму Путіна, яка, ймовірно, призведе до ще більшої кількості російських невдач та прорахунків на полі бою.