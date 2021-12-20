Путін дестабілізує ситуацію в Білорусі: покинутий ще один загін бойовиків

У зверненні до народу і уряду, сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що йому стало відомо про ще одному загоні російських бойовиків, які з певними цілями були закинуті в країну. Таким чином, Кремль не припиняє своїх спроб дестабілізувати ситуацію в Білорусі.

При цьому він зробив акцент на тому, що затримані раніше під Мінськом росіяни були спрямовані спеціально до Білорусі, і у них була команда "чекати".

Також Лукашенко закликав російську сторону "припинити брехати" про ситуацію із затриманими росіянами.

"Це дуже небезпечний і сильний сигнал і все це брехня про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію, ці люди дали свідчення і були спрямовані спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив він.

За словами президента, на дестабілізацію ситуації в Білорусі кинуті мільярдні ресурси.

Також Лукашенко заявив, що на Білорусі вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій", але "не вийде". І підкреслив, що якщо будуть спроби дестабілізувати обстановку в Білорусі, то "до Владивостока буде важко".

У зв'язку з цим глава держави зазначив, що Білорусь вичерпала ліміт революцій ще в минулому столітті.

Він заявив, що не допустить переділу власності в країні.

Нагадаємо, влада Білорусі повідомили про затримання в ніч на 29 липня 33 громадян РФ, яких в Мінську називають співробітниками іноземної приватної військової компанії. За останніми даними, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

Білоруські силовики стверджували, що в цілому в країну перекинуто 200 бойовиків.

У Росії наполягають, що затримані перебували в Білорусі транзитом і вимагають їх звільнити.