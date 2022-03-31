Путін буде відрізаний від західного світу

16:00 08 листопада Київ, Україна

Останні події в Росії і за її участю змушують задуматися, а чи варто таку країну визнавати як партнера і впускати в цивілізований світ. Втручання у вибори інших країн, вбивство політичних опонентів, вторгнення і захоплення чужих територій.

Росія ніколи не була країною, яка прагнула б до загального демократичного миру. Швидше це країна, яка хотіла нав'язати всій земній кулі свій, тоталітарний "русскій мір".

В останні два десятиліття Путін продовжує накручувати оберти агресії щодо країн, не згодних з його методами правління і тих, які виходять з-під його сфери впливу. Так сталося з Україною, Грузією, Сирією.

Як і слід було очікувати, Європа і США здійснили дії по нейтралізації російської агресії. Введення санкцій за анексію Криму і вторгнення на схід України вдарили по економіці Росії. Однак це не зупинило Путіна, і він продовжив.



Замах на Скрипалів, отруєння лідера групи Pussy Riot, отруєння опозиціонера Олексія Навального, відкриття липової кримінальної справи на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.



У Європі прийняли рішення про врегулювання відносин з Путіним шляхом будівництва "Північного потоку-2". Таке рішення було обумовлено тим, що Путін буде задобрений і припинить світову агресію, однак це не подіяло.

Путін продовжив завойовувати світ. Хакерські атаки, що виводять з ладу метрополітени, сервери банків, підрахунок голосів у передвиборчій кампанії Хіларі Клінтон. Російські хакери здійснили атаку навіть на Німеччину, канцлерка якої перша, хто хотів налагодити відносини з Путіним.



Таким чином Путін підписав для своєї країни економічний вирок. На цей момент Німеччина планує припинити будівництво "Північного потоку-2". Якщо таке рішення підтримають інші члени парламенту Німеччини, це стане жорстоким ударом по економіці Росії.

У Москві хотіли побачити завзяття Німеччини на подальшу співпрацю. Путін думав, що в Європі такі ж цинічні і жорстокі правителі, що приховують свою справжню личину під маскою демократії, але ні.

Західні країни не будуть терпіти у себе під боком Путіна, який в будь-який момент може напасти на країну союзника і відірвати частину її території. Вони не можуть прийняти того, що в XXI столітті вважається нормальним вбити людину лише за те, що вона не задоволена діями влади. Європа не приймає того факту, що ПВК покриваються країною і використовуються для диверсій проти інших країн і вже тим більше країн-союзників.

Дії Путіна не залишаться непоміченими. Він загрався і буде відрізаний від західного світу. Без головних імпортерів йому нічого не залишиться, як намагатися співпрацювати з Азією. Але Китай, за словами Росії, головний союзник, лише використовує ресурси країни і відповість так само як Москва вчиняє з іншими країнами.