Путін буде відрізаний від західного світу

Останні події в Росії і за її участю змушують задуматися, а чи варто таку країну визнавати як партнера і впускати в цивілізований світ. Втручання у вибори інших країн, вбивство політичних опонентів, вторгнення і захоплення чужих територій.
Росія ніколи не була країною, яка прагнула б до загального демократичного миру. Швидше це країна, яка хотіла нав'язати всій земній кулі свій, тоталітарний "русскій мір".
В останні два десятиліття Путін продовжує накручувати оберти агресії щодо країн, не згодних з його методами правління і тих, які виходять з-під його сфери впливу. Так сталося з Україною, Грузією, Сирією.
В останні два десятиліття Путін продовжує накручувати оберти агресії щодо країн, не згодних з його методами правління і тих, які виходять з-під його сфери впливу. Так сталося з Україною, Грузією, Сирією.
Як і слід було очікувати, Європа і США здійснили дії по нейтралізації російської агресії. Введення санкцій за анексію Криму і вторгнення на схід України вдарили по економіці Росії. Однак це не зупинило Путіна, і він продовжив.
Замах на Скрипалів, отруєння лідера групи Pussy Riot, отруєння опозиціонера Олексія Навального, відкриття липової кримінальної справи на губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.
У Європі прийняли рішення про врегулювання відносин з Путіним шляхом будівництва "Північного потоку-2". Таке рішення було обумовлено тим, що Путін буде задобрений і припинить світову агресію, однак це не подіяло.
Путін продовжив завойовувати світ. Хакерські атаки, що виводять з ладу метрополітени, сервери банків, підрахунок голосів у передвиборчій кампанії Хіларі Клінтон. Російські хакери здійснили атаку навіть на Німеччину, канцлерка якої перша, хто хотів налагодити відносини з Путіним.
Таким чином Путін підписав для своєї країни економічний вирок. На цей момент Німеччина планує припинити будівництво "Північного потоку-2". Якщо таке рішення підтримають інші члени парламенту Німеччини, це стане жорстоким ударом по економіці Росії.
Таким чином Путін підписав для своєї країни економічний вирок. На цей момент Німеччина планує припинити будівництво "Північного потоку-2". Якщо таке рішення підтримають інші члени парламенту Німеччини, це стане жорстоким ударом по економіці Росії.
У Москві хотіли побачити завзяття Німеччини на подальшу співпрацю. Путін думав, що в Європі такі ж цинічні і жорстокі правителі, що приховують свою справжню личину під маскою демократії, але ні.
Західні країни не будуть терпіти у себе під боком Путіна, який в будь-який момент може напасти на країну союзника і відірвати частину її території. Вони не можуть прийняти того, що в XXI столітті вважається нормальним вбити людину лише за те, що вона не задоволена діями влади. Європа не приймає того факту, що ПВК покриваються країною і використовуються для диверсій проти інших країн і вже тим більше країн-союзників.
Західні країни не будуть терпіти у себе під боком Путіна, який в будь-який момент може напасти на країну союзника і відірвати частину її території. Вони не можуть прийняти того, що в XXI столітті вважається нормальним вбити людину лише за те, що вона не задоволена діями влади. Європа не приймає того факту, що ПВК покриваються країною і використовуються для диверсій проти інших країн і вже тим більше країн-союзників.
Дії Путіна не залишаться непоміченими. Він загрався і буде відрізаний від західного світу. Без головних імпортерів йому нічого не залишиться, як намагатися співпрацювати з Азією. Але Китай, за словами Росії, головний союзник, лише використовує ресурси країни і відповість так само як Москва вчиняє з іншими країнами.
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