19:19 28 липня Київ, Україна

Цикл розслідувань штабу ФБК (Фонд по боротьбі з корупцією) показує, що Володимир Путін готовий задіяти весь адмінресурс, щоб залишитися при владі. Вся влада в країні, по суті, належить йому одному. І якщо у витоків президентства Путіна народ вірив в нього, як в єдино правильного лідера і рятівника, то зараз чинного президента підтримує або піддане жорсткій пропаганді населення, або зацікавлені в цьому чиновники і силовики.

Отруєння Олексія Навального очікуване. Навіть в штабі ФБК говорили про те, що рано чи пізно замах на його життя мав статися. Однак він вижив, повернувся в Росію і був заарештований і засуджений до реального терміну. Всі докази, та й сама справа не витримувала жодної критики, проте, як відомо, російські суди не відрізняються чесністю.

У розслідуваннях Навального «Справа розкрита. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити» і «Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався», опозиціонер показує, як багато було задіяно людей, щоб стежити за ним і отруїти. Всі вони є держслужбовцями. Відповідно, їхня діяльність оплачується з бюджету країни, який поповнюється з податків, оплачуваних рядовими громадянами.





Саме страх, що народ повірить в розслідування опонента Путіна, змушує Все це робилося для того, щоб змусити замовкнути людину, яка почала розповідати правду про злочинну групу біля "керма" Росії. Відмінною рисою Навального є надання конкретних доказів на підтвердження своїх слів.Саме страх, що народ повірить в розслідування опонента Путіна, змушує Кремль йти на відчайдушні дії. Ситуація в Росії нагадує ситуацію в Білорусі, де без допомоги підконтрольної державі ЦВК, чинний президент вже не може залишатися легітимним.





Незважаючи на розмови пропагандистів Кремля і на промови самого Путіна про безстрашність Росії перед рештою світу, президент РФ все ж відчуває страх. Боязнь власного народу, який виходить на демонстрації, протести, мітинги, підштовхує його використовувати силовиків для залякування людей, усунення політичних опонентів.





Нинішній режим в Росії тримається на страху народу і нескінченному обмані кремлівської влади. Приклад долі Навального показовий і повинен послужити для інших охочих піддати обґрунтованій критиці Володимира Путіна. Але методи, які використовує президент РФ, щоб "заспокоїти" народ, підтверджують, що він і сам його боїться.