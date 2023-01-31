Путін боїться власної армії, вважають західні аналітики

19:30 31 січня Київ, Україна

11 січня Міноборони Росії вкотре змінило командний склад в армії. Це відбувається не вперше за 2022 рік. "Путін використовує радянську практику стравлювання військових один з одним, щоб уникнути палацового перевороту", - заявили західні аналітики, які побажали залишитися невідомими.

У 2022 році кілька разів змінювався командувач угрупуванням військ РФ, командувачі сухопутних, повітряно-десантних військ, начальники Східного, Південного, Західного, Центрального військових округів.. Всі ці шахі перестановки демонструють, що Кремль уособлює недовіру до власних військових генералів і, отже, намагається перекласти відповідальність за катастрофічні рішення в Україні безпосередньо на них.

Тим часом цей командний хаос також демонструє, наскільки останнє покоління радянських офіцерів виявилося непідготовленим до сучасної війни.. Будучи переважно молодими лейтенантами і капітанами, ці чиновники вирішили залишитися на військовій службі в 90-ті роки і страждали від тимчасової відсутності платні, низького рівня життя і брали участь у кровопролитних чеченських війнах, коли їхні колеги розпочинали нову кар'єру.

Їх освіта здебільшого обмежується досвідом війни в Афганістані та окрім п'ятиденної війни проти Грузії у 2008 році, їхній тактичний досвід обмежується асиметричними кампаніями в Чечні, Україні (2014–2015 роки) та Сирії.. Таким чином, їхня здатність “пережити” понад два десятиліття правління Путіна означає, що вони віддають пріоритет повній особистій політичній лояльності, ідеологічній обробці, а не розвитку реальних професійних якостей військових.

Тим не менш, Кремль продовжує сумніватися у політичній лояльності своїх військових генералів.. Ось чому генерал-полковник Віктор Горьомикін став начальником Головного військового військово-політичного управління Російської армії та заступником міністра оборони. У 2009-2022 роках Горьомикін був начальником Головного управління кадрів Збройних сил Росії і, згідно з його офіційною біографією, швидше за все, входив до складу військової контррозвідки, що підкорялася ФСБ РФ.

Взагалі кажучи, постійний страх перед державним переворотом та постійне запобігання цій загрозі є ключовими елементами політичної культури радянсько-російського авторитаризму. Історичні справи генерала Лавра Корнілова та Лева Троцького, сталінські чистки в радянському військовому керівництві, побоювання Сталіна та Хрущова щодо маршала Георгія Жукова і навіть побоювання Єльцина перед політичними амбіціями генерал-лейтенанта Олександра Лебедя та генерал-лейтенанта Лева Рохліна це сприяло розвитку певного ставлення в Кремлі. Зараз Путін намагається вбудувати своїх військових генералів у робочу командну ієрархію, спрямовану порятунок російського керівництва від повного розгрому і породжує ні героїчного генерала з політичними амбіціями, ні лідера “політичної партії вкраденої перемоги”.

Навіть проголошена “військова реформа” із запланованим висновком Московського та Ленінградського військових округів зі складу Західного військового округу разом із перетворенням бригад назад у дивізії означає, що багато нинішніх полковників незабаром можуть стати генералами. Таким чином, Кремль спровокував бюрократичну та військову конкуренцію серед цих полковників, сподіваючись уникнути поразки та намагаючись балансувати з нинішнім поколінням генералів.